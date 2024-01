Ferrovia Roma Nord off limits per i disabili: rotti tornelli ed ascensori

Tornelli rotti e ascensori fuori uso. La Roma Viterbo, nel tratto urbano, sta diventato off limits soprattutto per i disabili. Le situazioni più difficili riguardano gli scali di Montebello e Campi Sportivi, con gli utenti costretti addirittura a scavalcare per arrivare alle banchine.

Campi Sportivi

Non bastavano, quindi, i classici problemi di ritardi e soppressioni della linea che corre da piazzale Flaminio a Montebello. Alla stazione Campi Sportivi si è rotto il tornello dedicato, tra gli altri, anche ai disabili. Gli sportelli di vetro non si aprono. Così, come denunciato dal Comitato Pendolari Roma Nord, protagonista nelle ultime settimane di manifestazioni e proteste contro Astral e Cotral, non solo è rotto il tornello ma anche l’unico ascensore della stazione. Meno male che, ad ottobre 2023, Astral aveva pubblicato un bando per la manutenzione ordinaria e straordinaria di scale mobili ed ascensori della Metromare e della Roma Nord. I lavori dovrebbero concludersi entro agosto 2025.

Stazione Montebello

Le cose non vanno meglio alla stazione Montebello, crocevia fondamentale della Roma Nord. Da qui si prendono i trenini verso Roma e quelli verso Viterbo. Parliamo di uno scalo letteralmente preso d’assalto ogni giorno dai pendolari ma che, purtroppo, non è assolutamente e misura di disabile. La rampa dedicata ai portatori di handicap è infatti “chiusa” visto che sta letteralmente cadendo a pezzi.

Tornelli rotti

Non è la prima volta che la Roma Nord ha il problema dei tornelli rotti. Se quelli a Campi Sportivi sono chiusi, a novembre 2023 le stazioni di Labaro, La Celsa, Flaminio, Saxa Rubra avevano inaugurato la “festa del portoghese”. I tornelli, infatti, erano tutti spalancati per la felicità degli utenti che potevano viaggiare in modo assolutamente gratuito.