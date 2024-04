Stop ai lavori notturni sul tratto urbano della Roma Viterbo, ecco quando riprenderanno

Stop ai lavori notturni sulla tratta della Roma Viterbo, quello che va dalla stazione di Montebello a piazzale Flaminio e viceversa. Da lunedì 22 aprile, infatti, saranno sospesi gli interventi per il rinnovo dei binari lungo la tratta urbana e il servizio di linea tornerà regolare con l’ultima partenza che sarà svolta alle ore 23 dalla stazione Flaminio.

Stop ai lavori notturni

La temporanea interruzione degli interventi, ha fatto sapere Astral che gestisce l’infrastruttura, si è resa necessaria per consentire l’avvio delle urgenti operazioni di ristrutturazione del piazzale di ricovero dei treni nella fermata di Acqua Acetosa. Gli interventi consentiranno di effettuare parte della manutenzione dei treni in esercizio sulla tratta urbana, migliorandone le capacità di ricezione anche in vista dell’arrivo dei convogli della nuova fornitura.

Quando riprenderanno i lavori notturni

I lavori notturni per il rinnovo dei binari della linea Roma-Civita Castellana-Viterbo, pertanto, potranno riprendere solo dopo il completamento di questo fondamentale intervento sul deposito officina di Acqua Acetosa, che si concluderà presumibilmente entro il prossimo mese di settembre. Questo significa che i treni, dopo l’estate, dovrebbero tornare a viaggiare fino alle 21 la sera, sostituiti poi da bus navetta.

Una buona notizia per i pendolari che utilizzano quella che, secondo l’ultimo rapporto Pendolaria 2024 di Legambiente, è una delle peggiori ferrovie d’Italia insieme alla Metromare. Le corse erano state ridotte lo scorso 5 di febbraio e i lavori, secondo i programmi, dovrebbero durare ben 410 giorni. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rinnovo dell'armamento ferroviaria riguarda le tratte Tor Di Quinto - Grottarossa, Saxa Rubra - Centro Rai, Ponzano - Civita Castellana, le corse della linea Roma Nord termineranno in anticipo. Ricordiamo, inoltre, che la prossima estate chiuderà la FL3 da Cesano a Viterbo, la linea ferroviaria gestita da Trenitalia.