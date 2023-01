La ferrovia dove in un anno vengono soppresse 9mila corse

Novemila corse soppresse in un anno, il 2022, quasi il doppio rispetto a quello precedente. E’ questo il “record negativo” della Ferrovia Roma Nord emerso dalla raccolta dati del comitato dei pendolari.

Ferrovia Roma Nord: 9mila corse soppresse

La media quotidiana è di oltre venti treni cancellati con gli utenti costretti prima a lunghe attese in banchina e poi a viaggiare in vagoni stracolmi. E’ stato così anche nel bel mezzo dell’emergenza pandemica, in carrozza la distanza interpersonale è sempre stata un miraggio. Così come l’efficienza della linea. Un collegamento nevralgico per un bacino di utenza che sfiora le 250mila persone, l’intera parte nord della città, compresi i comuni limitrofi. Ma la Ferrovia Roma Nord da sempre è tra le peggiori d’Italia. Lenta, vecchia e inadeguata. Il comune di Castelnuovo di Porto ne ha chiesto addirittura il commissariamento. Nemmeno il cambio di gestione tra Atac e Astral non ha risollevato le sorti della linea.

Mattinata di caos sulla Ferrovia Roma Nord

Anche questa mattina delle prime 15 corse previste, 6 sono state soppresse. Così studenti e lavoratori sono rimasti in banchina in attesa dei treni successivi sui quali non sempre, per l’accumulo di passeggeri, è stato possibile salire.

“La cosa che colpisce è che nessuno paghi le conseguenze per tutto questo disservizio continuo, quotidiano, quasi uno stillicidio” - commenta il comitato dei pendolari della Ferrovia Roma Nord. Al report delle 9mila corse soppresse in un anno si aggiungono poi gli innumerevoli ritardi. “Avevano promesso in cotral un miglioramento del servizio del 12% da gennaio 2023 e intanto ieri altre 50 corse soppresse e 10 ritardi in partenza. Noi pendolari paghiamo caro un servizio indegno anche di un paese sottosviluppato. Buon viaggio gladiatori pendolari - l’amaro augurio del comitato - gli unici a meritare rispetto e ammirazione per il coraggio in tutto questo marasma”. Anche quest’anno per la Roma Nord il poco ambito premio Caronte sembra vicino.