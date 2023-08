VIDEO | Ferragosto al palo della morte, il pellegrinaggio "un sacco bello" dei fan di Verdone è una tradizione

Penne a biro, calze di nylon e selfie. A Roma non è Ferragosto senza il tradizionale appuntamento al 'Palo della morte'. I fan di Carlo Verdone e del film cult 'Un sacco bello' si radunano ormai da anni nel luogo dove il protagonista Enzo dà appuntamento all'amico "Sergio", vicino al traliccio contrassegnato col simbolo della morte, per dare inizio a un pellegrinaggio verso Cracovia con le valigie piene di calze di seta e penne biro.

"Oggi siamo qui per ricordare uno dei film più iconici di Carlo Verdone girato qui nel 1980 e ci ritroviamo qui tutti gli gli anni il 15 di agosto per onorare la sua bravura e divertirci tutti insieme", spiega Maria Rosaria all'agenzia Lapresse, fan della pellicola."Qui è passata tanta gente, la polizia, i carabinieri, persino gli autisti degli autobus si sono fermati a salutare. Roma ha una sua anima vitale anche in quartieri dove non c'è niente. Lo spunto, anche un pretesto per fare una battuta e due risate è importante in una giornata particolare come ferragosto".

La pagina I Colossi della Commedia quest'anno aveva lanciato anche il kit per il ferragosto perfetto: penne biro, passaporto, calze di nylon e il cartello pericolo di morte. Decine gli scatti dei pellegrini del Palo della morte postati poi sulla pagina facebook dell'evento. Presenti anche tanti bambini. Ecco come è nata l'idea dell'evento che ormai è diventata una tradizione.