Ferragosto culturale per turisti e romani: oltre 14.000 visitatori tra musei e aree archeologiche

Il caldo non ha intimorito turisti e romani che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto in città dedicandosi alla cultura. Le aree archeologiche e i musei civici della Capitale, rimasti aperti negli orari consueti, hanno accolto oltre 14.000 persone, numeri in crescita anche rispetto al 2022, anno in cui si era tornati ai livelli pre covid.

Oltre a passeggiare per le vie del centro, sfidando le alte temperature e il sole, 4.300 turisti hanno visitato i Musei Capitolini, altre 3.500 persone hanno affollato l'area archeologica dei Fori Imperiali, in connessione con Foro Romano e Palatino. Riscontro positivo anche per le strutture ricettive, che hanno registrato numeri in crescita rispetto al 2022 e che sono tornati ad accogliere moltissimi turisti stranieri.

Soddisfatto l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor: “Un bel risultato per musei e aree archeologiche capitoline quello di questo ponte di Ferragosto, con dati complessivamente superiori a quelli già molto buoni dell’anno scorso - ha detto - È il segno dell’interesse dei turisti e dei romani per l’offerta culturale cittadina che anche d’agosto non va in vacanza”.