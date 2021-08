Ferragosto a Roma, in città pochi romani e turisti. Tra eventi, trasporti e controlli sul Green Pass: la guida per il 15 agosto

Dai trasporti ai controlli, fino agli eventi in città. Ecco come sarà questo Ferragosto a Roma

Ferragosto a Roma ai tempi del Coronavirus, il secondo da inizio pandemia, è un 15 agosto diverso rispetto al solito. Il panorama è quello di una città deserta stavolta abbandonata anche dai turisti. Poche le presenze in città, ma nonostante questo la città eterna non chiude per ferie. I servizi non vanno in vacanza, così come le forze dell'ordine.

Attiva già da venerdì sera una rete di controlli a campione per verificare il corretto utilizzo del green pass. Sotto la lente, in particolare, ci sarà il litorale romano dove è previsto una maggiore concentrazione di persone. Le verifiche verranno incrementate, oltre ai controlli amministrativi e anti assembramento, anche sul certificato verde - appunto - e sul fenomeno dei furti in appartamento. Per Ferragosto, da ricordare, anche l'orario festivo per la rete capitolina di trasporto pubblico.

Caldo da bollino rosso

Nemico numero uno, però, sarà il caldo. Lucifero ci accompegnerà anche durante il Ferragosto per quella che, secondo gli esperti, è la settimana più calda dell'anno. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, ha lanciato un appello: "Evitiamo di uscire nelle ore più cald. La Protezione Civile di Roma Capitale ha attivato punti di distribuzione dell'acqua in tutta la città, soprattutto nei luoghi più frequentati e nelle stazioni di Roma, anche grazie al supporto della Polizia Locale. Così come è stato implementato il personale nei centri vaccinali. Ricordo che anche quest'anno Roma Capitale ha predisposto un Piano Caldo che assicura servizi e assistenza ai soggetti più fragili come persone senza dimora. Abbiamo inoltre predisposto numerose attività per i più anziani come attività ricreative, culturali, sportive, anche all'aperto, tra mare, piscina, circoli di lettura, laboratori, corsi e momenti di socialità ricreativa. Sul sito di Roma Capitale potete trovare molte informazioni utili e raccomandazioni da seguire per affrontare questo caldo eccezionale". Il Car, a tal proposito, ha consigliato la frutta e la verdura giusta da mangiare per combattere il caldo.

Cosa fare a Roma a Ferragosto 2021

A Ferragosto saranno aperti tutti i musei civici, le aree archeologiche del Mausoleo di Augusto, del Circo Massimo, dei Fori Imperiali, delle Terme di Caracalla e del Colosseo. A Castel Sant'Angelo, Macro e Mattatoio appuntamento con gli scatti d'autore. Biglietto ridotto al Maxxi (7 euro, dalle 11 alle 19) dove, oltre alla collezione permanente, si possono visitare ben sette allestimenti espositivi.

Accesi gli schermi delle arene a Garbatella, al Monk,, al Timvision Floating Theatre sul Laghetto dell'Eur e a Cinevillage Talenti. Palcoscenici aperti al Globe Theatre e al Teatro Tor Bella Monaca. Iniziativa di solidarietà, invece, alla comunità di Sant'Egidio. [Qui tutti gli eventi a Roma e provincia].

Rischio incendi

Alla tradizionale gita di Ferragosto non si rinuncia neppure con 40 gradi, ma in questa estate bollente scatta l’avvertimento: severamente vietato accendere falò e fuochi senza supervisione e in zone in cui non è consentito per evitare di scatenare incendi, con buona pace delle grigliate in mezzo ai prati.

L'allarme è stato rilanciato da Coldiretti, che ha commissionato un’indagine che mette in evidenza come 8 italiani su 10 (il 78%) siano appassionati delle tradizionali grigliate di Ferragosto, rischiosissime in un Paese boscoso come l’Italia, che conta su 11,4 milioni di ettari di boschi. Migliaia dei quali sono già andati in fumo, complice gli incendi che stanno devastando soprattutto il Centro Sud con danni economici e ambientali incalcolabili. Un avvertimento arrivato nelle ore in cui la Regione Lazio ha annunciato lo stato di calamità per i tanti roghi degli ultmi giorni nel territorio.