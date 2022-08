Ferragosto a Roma, dal centro al litorale tra eventi e relax. La guida su cosa fare in città

Ferragosto a Roma con le limitazioni da coronavirus ormai alle spalle. Dopo due anni di chiusure e restrizioni, il 15 agosto torna ad essere una giornata di festa a tutto tondo per turisti e romani che saranno in città. Il panorama è quello di una città in parte deserta, ma nonostante questo la Città Eterna non chiude per ferie.

I servizi non vanno in vacanza, così come le forze dell'ordine. La questura ha infatti predisposto una serie di controlli interforze per questo lungo weekend di Ferragosto. Controlli soprattutto sui luoghi della movida, nelle stazioni e sui litorali.

Alla tradizionale grigliata o gita di Ferragosto, comunque, non si rinuncerà ma anche in questa estate bollente ci sarà il monito di non accendere falò in spiaggia o nei prati e fuochi senza supervisione.

Gli orari della metro e degli autobus

Per Ferragosto, tram, metro e bus a Roma saranno attivi. La rete del trasporto pubblico seguirà i consueti orari di un giorno festivo. Le metropolitane manterranno i normali orari della domenica, con la prima partenza dai capolinea alle 5,30 e l'ultima dalle 23,30. Al contrario, le biglietterie, all'interno delle stazioni della metropolitana, resteranno chiuse. Unica eccezione saranno gli sportelli di Termini che saranno aperti per metà giornata, dalle 8 alle 14.

Ferragosto con Sant'Egidio

Anche quest'anno scende in campo la comunità di Sant'Egidio per stare vicino ai meno fortunati il giorno di Ferragosto con una serie di iniziative solidali. Lunedì 15 agosto, a partire dalle 12, nella mensa di via Dandolo 10 verranno distribuiti pasti a rifugiati, senza fissa dimora e anziani, un’occasione per fare festa e stare insieme cui collaboreranno anche i rifugiati arrivati in Italia con i corridoi umanitari, che si sono offerti di dare una mano agli altri volontari.

Evento particolarmente sentito sarà la cocomerata nella Casa circondariale di Rebibbia, cui parteciperanno numerosi detenuti in un momento difficile per gli istituti penitenziari italiani, dove negli ultimi mesi si sono registrati drammaticamente un alto numero di suicidi.

Cosa fare in città a Ferragosto

Per turisti e residenti sono già pronti numerosi appuntamenti, per grandi e piccoli, disseminati da nord a sud della capitale. In centro prosegue 'Cerchi e Fori', il programma di eventi serali gratuiti che dalle 20:30 alle 23:30 porta in via dei Cerchi e via dei Fori Imperiali artisti di strada e tanti spettacoli di musica, danza, teatro e clownerie.

Per ferragosto alle 21:30 in programma c'è Federica Pinna, la 'fata luminosa', che volteggerà sui trampoli insieme al suo abito illuminato con più di mille led. All'ombra della Basilica di San Paolo, invece, ingresso gratuito al parco Schuster e serata all'insegna dell'intrattenimento con spettacoli e dj set. Il 15 agosto c'è il 'Borghetta party di ferragosto', la festa danzante a tema organizzata dal gruppo Borghetta Stile.

Spostandosi in periferia nell'arena di Tor Bella Monaca arriva il Teatro Festival che a il 15 agosto accoglierà sul palco Mamadou Dioume, Fabrizio Ferrari, David Marzi, Alberto Bucco, Carlotta Mancini e Lorenza Sacchetto. Anche per chi trascorrerà la giornata al mare c'è 'Ferrag-Ostia Antica', il programma di eventi gratuiti di musica, circo e visite guidate performative alla scoperta del Borgo di Ostia Antica.

Appuntamento al Palo della Morte

Immancabile in questo Ferragosto, per chi rimane in città, il pellegrinaggio al Palo della Morte di via Giovanni Conti a Vigne Nuove. Dove anche in questo 15 agosto 2022, come si ripete oramai da anni, la strada del III municipio si popolerà di decine e decine di romani, che parteciperanno all'evento social promosso da "I colossi della commedia", per celebrare Enzo e Sergio (Carlo Verdone e Renato Scarpa) che qui, nel 1980 si diedero appuntamento a "mezzogiorno al palo della morte" in previsione di partire per Cracovia, scena cult del film Un Sacco Bello ambientato in una lontana Roma del 15 agosto 1980.

Prosegue 'Piano caldo' del Campidoglio

Un pranzo diffuso per le persone che rimangono in città il giorno di Ferragosto. Un'occasione per stare insieme, combattere la solitudine e affrontare il caldo passando una giornata in compagnia. Grazie al lavoro comune tra assessorato alle politiche sociali e municipi 1.500 anziani potranno trovarsi in luoghi freschi per pranzare e passare una bella giornata insieme. In molte sedi seguiranno balli, cocomerate e momenti ludici e di socializzazione.

"Abbiamo voluto, insieme ai Municipi, garantire anche nel giorno di Ferragosto un luogo di aggregazione per chi rimane in città, per combattere la solitudine. Il Piano caldo prosegue con questo appuntamento dopo le risorse inviate ai territori che hanno garantito in ogni Municipio iniziative come i soggiorni giornalieri al mare, l'assistenza leggera, attività nei parchi e 18 piscine all'aperto a disposizione con 5.000 posti giornalieri gratuiti per gli over 70. Il pranzo diffuso di Ferragosto rappresenta un'occasione di convivialità importante per le persone anziane, fragili o semplicemente con poche relazioni sociali. È un segnale significativo, voluto da questa amministrazione con la collaborazione dei Municipi, per ricostruire un lavoro di comunità e di sostegno reciproco contro la solitudine", spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari che passerà il Ferragosto con gli anziani di Acilia e Ostia Lido.

Traffico da bollino nero

Nel fine settimana dei grandi spostamenti, lungo la rete Anas è atteso un traffico in costante aumento. Nel Lazio, le statali più trafficate saranno la Pontina, l'Appia e l'Aurelia. In particolare, Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire da oggi e bollino nero nella mattinata di domani, 13 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici.

Il bollino torna rosso a partire dal pomeriggio di sabato 13 agosto e per tutta la domenica, 14 agosto, con traffico intenso per le ultime partenze per le vacanza e per il ponte di Ferragosto, giornata nella quale è previsto un traffico più tenue da bollino giallo.

Le previsioni meteo

A Ferragosto si trascorrerà una giornata soleggiata, il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni sino in serata. Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, nella Capitale domani sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di lunedì 15 agosto la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4023m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.