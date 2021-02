VIDEO | Cento anni e non sentirli, Fernanda racconta perché si è vaccinata contro il Covid

Sorridente, forte e indipendente. Cucina, lava, stira, fa ginnastica e prega “tutte le mattine”, sottolinea sorridendo. Fernanda Angelini, classe 1920, ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19 al Campus Bio-Medico di Roma, nel giorno in cui è partita la campagna vaccinale per gli over 80.

Ci racconta il segreto della sua longevità, ma anche il perché ha scelto di fare il vaccino: “Credo sia una cosa bella e che fa stare bene tutti, non solo me che ho 100 anni - spiega -. Vorrei dire alle persone di non avere paura, io sono davvero molto grata di averlo potuto fare”.