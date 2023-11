Metropolitana di Roma, welcome to “Eur Stop”: il sito che traduce le fermate rischia di confondere i turisti

Una traduzione multilingue per le settantatré stazioni metropolitane della Capitale. É questo uno dei servizi offerti dal sito “metropolitane di Roma”. A differenza di altri contenuti però, quello delle traduzioni va decisamente ripensato.

Le fermate della linea B

Per uno straniero che non parla la lingua italiana, orientarsi tra le fermate metropolitane non dovrebbe rappresentare un compito troppo arduo visto che, Roma, ha solamente tre linee. Non si capisce quindi il motivo per il quale, le stazioni, debbano essere tradotte. Lo si capisce ancor meno se, la traduzione, diventa letterale e, in alcuni casi, decisamente fuorviante. L’esempio più illuminante è forse quello della stazione Eur Fermi, dedicata al fisico premio Nobel nel 1938. Per chi ha effettuato la traduzione “Fermi” doveva rappresentare una sorta di avvertimento, un imperativo con il quale avvertire l’utente che bisognava arrestarsi. E così Eur Fermi è diventata “Eur Stop”. Pietralata, invece, è tradotta con un improbabile “Stoned”.

Le perle della linea A

Anche la linea A non è avara di sorprese. L’idea di mantenere i nomi originari, come si è scelto di fare per Baldo degli Ubaldi, Battistini, Cornelia, Furio Camillo forse perché di difficile traduzione, non è stata seguita anche per altre fermate. Così il turista che deve scendere a Porta Furba avrà un bel daffare a riconoscerla in “Smart door”. Stesso discorso per chi cercasse Colli Albani, che diventa “Alban Hills”. Non si capisce allora perché Valle Aurelia rimanga tale e non sia tradotta in “Aurelia Valley”. Cinecittà, forse perché luogo famoso nel mondo, resta tale e non diventa Cinecity. Le Terme di Caracalla invece hanno meno fortuna e vengono derubricate a “Terms”. Esempi analoghi si trovano, chiaramente, anche sulla linea C dove ad esempio “Borghesiana” diventa “Bourgeois” (borghese).

Traduzioni improbabili anche in francese

E' così anche per le altre lingue? Sì, ma secondo una logica che è difficile anche interpretare. Così ad esempio in francese Lepanto e Valle Aurelia, trovano una traduzione (Lépante e Vallée Aurelia) che l'inglese aveva loro risparmiato. Porta Furba diventa "Porte intelligente" e sulla linea B “Fermi” continua ad essere scambiato per un segnale (“Eur Stop”) e Pietralata diventa “Lapidé”.