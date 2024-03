Femministe interrompono l'incontro in Campidoglio per l'8 marzo: "Basta femminicidi"

Mimose macchiate di rosso in Campidoglio come atto di protesta. Un gruppo di ragazze ha interrotto i lavori dell'evento “Sostenibilità, sostantivo femminile”, ospitato nella mattina di venerdì 8 marzo nella sala della Protomoteca di Palazzo Senatorio a Roma, in occasione della Giornata internazionale della Donna. Le giovani hanno lanciato un grido e poi sparso rametti di mimose tinte di rosso che hanno anche macchiato il pavimento della sala. Le attiviste hanno poi esposto il cartello con scritto “Bruciamo tutto, fuoco trasformativo”.

La protesta delle ragazze: “L’8 marzo non ci basta più”

"Siamo qui - hanno spiegato all'agenzia Dire - perché l'8 marzo non ci basta più. Ci regalano mimose e si parla di parità di genere, donne e imprese quando noi siamo qui a urlare il nostro dolore. Avevamo detto mai più e invece dalla morte di Giulia Cecchettin ci sono stati 18 femminicidi. La nostra protesta nasce proprio per portare l'attenzione su questa tragedia, perché questo non è il modo per cambiare le cose". All’evento erano presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessora alle Politiche della Sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli. Dopo la protesta, sono ripresi i lavori del convegno, mentre l'assessora Lucarelli si è detta pronta a incontrare le ragazze rimaste sedute sul palco insieme ai relatori.

Contestazioni anche alla Sapienza

Anche un evento organizzato dalla Sapienza il 7 marzo, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, è stato interrotto da due studentesse, che hanno accusato la rettrice dell’ateneo, Antonella Polimeni, di non fare abbastanza per contrastare i casi di molestie nell’ateneo.