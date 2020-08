Federico Fashion Style positivo al Coronavirus: l'annuncio su Instagram

Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me... ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a roma ho fatto il tampone ed e’ risultato positivo". Ad annunciarlo sulla propria pagina Instagram Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style.

Di ritorno dalle vacanze in Sardegna il 29enne di Anzio lo ha ribadito sia con un post sul proprio profilo che con una storyes. "Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati".

"Non sono sparito da due giorni - ha sottolineato il parrucchiere delle vip protagonista proprio con la sua attività del programma di Real Time "Il Salone delle Meraviglie -. Come sapevate ho fatto il test sierologico per il Covid19 ed è risultato negativo. Soltanto che non mi sentivo molto bene ed ho deciso di fare il tampone e sono risultato positivo al Covid".

"Ho la febbre - spiega ancora il 29enne -, dei sintomi un po' strani. Un po' di spossatezza e mi gira tanto la testa".