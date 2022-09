La fede nuziale rubata: la proprietaria la recupera il giorno dell'anniversario di matrimonio

Hanno festeggiato 55 anni di matrimonio indossando le fedi nuziali che marito e moglie si erano scambiati il giorno in cui si giurarono amore eterno. Torna all'anulare sinistro di Maria la fede nuziale rubata per cui la questura di Roma aveva lanciato un appello per ritrovare la legittima proprietaria. Un annuncio sui canali social della polizia di Stato che venne rilanciato anche dagli organi di informazione dando la possibilità alla donna a cui l'avevano rubata di poterla ritrovare.

Con inciso nome del marito e data del matrimonio: "Corrado 12.09.1967", proprio il 12 settembre, ma del 2022, gli agenti della questura dopo essere stati contattati da Maria le hanno riportato la fede nuziale a casa. A a seguito di alcuni arresti effettuati circa un anno fa dai poliziotti della squadra mobile di Roma, dove furono assicurati alla giustizia 2 cittadini stranieri, furono rinvenuti numerosi oggetti trafugati, anche di ingente valore.

Le successive indagini consentirono agli agenti di rintracciare, con non poca difficoltà, quasi tutti i legittimi proprietari. Tutti tranne uno, il proprietario della fede nuziale. Il 12 settembre la ricerca a lieto fine: "E' stata restituita dagli agenti della squadra mobile alla legittima proprietaria che ha potuto così rimettere l’anello al dito - comunicano dalla questura capitolina - .Immenso, è stato il riconoscimento della coppia che, proprio lunedì scorso, ha festeggiato l’anniversario di matrimonio".