Le riprese di Fast Furious 10 a Roma, centro blindato per il set con Vin Diesel

Il grande cinema di Hollywood è a Roma. Fast & Furious sbarca nella Capitale. Le riprese del capitolo numero 10 della saga sui motori, con protagonista Vin Diesel, approdano nel centro città, in via dei Fori Imperiali.

Tra il 6 e il 7 maggio le strade del centro diventeranno set per le avventure a tutta adrenalina. Già transennate alcune delle strade coinvolte, da Lungotevere Aventino a via del Teatro Marcello, passando per via de' Funari, via degli Astalli, piazza Campitelli. Una dozzina in tutto le strade interessate dalle limitazioni.

Tra le 5 e 9, chiusura anche ai bus, in di via dei Fori Imperiali. Prevista anche una deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87, 117, 118 e MB, la navetta che, sino al 4 giugno, sostituisce i treni della metro B tra Castro Pretorio e Laurentina la sera dopo le 21 e, nei sabati e nelle domeniche di maggio, da inizio a fine servizio.

Il largo Corrado Ricci ci sarà divieto di sosta 0/24 zona rimozione ambo i lati, nel tratto e verso compreso tra l'intersezione stradale convia del Colosseo e via dei Fori Imperiali. Stesso divieto tra il civico 261 ed il civico 313 eccetto mezzi tecnici in via Cavour. In via del Colosseo istituzione del divieto di sosta 0/24 con rimozione tra il civico 13 e l'intersezione stradale con via delle Carine e in largo Agnesi dallpintersezione stradale con va delle Carine e nel tratto compreso tra via del Cardello e l'ntersezione con via Vittorino da Feltre. Divieto di parcheggio anche in via degli Annibaldi. Nei giorni seguenti, il set si sposterà anche ai Castelli romani: il 16 e 17 maggio le riprese interesseranno le vie di Genzano.