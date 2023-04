A Roma la fascia verde sarà protetta dai varchi. Via all'installazione: dove saranno attivi

La "strategia anti inquinamento" del Campidoglio fa un ulteriore passo avanti. È stata infatti avviata oggi l’attività di installazione dei 51 nuovi varchi lungo il perimetro della ztl cosiddetta 'fascia verde', l'area recentemente ridisegnata in cui è vietata la circolazione per i veicoli più inquinanti.

Dove saranno i varchi

I lavori di installazione sono affidati a Roma Servizi per la Mobilità, e sono partiti su Via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti. Proseguiranno quindi lungo l’asse di viale Togliatti, in direzione di via Casilina. Parallelamente sono in fase di avvio le attività sui quadranti ‘Laurentina’ - Via del Serafico, Via del Tintoretto - e ‘Montesacro’ - Via Lampedusa e Viale Adriatico. Il cantiere comporterà anche alcune modifiche alla configurazione attuale dei marciapiedi e degli spartitraffico, come confermato da Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

"Roma Servizi per la Mobilità realizzerà opere di scavo e ripristino della pavimentazione, con possibilità di lievi modifiche alla configurazione attuale dei marciapiedi o degli spartitraffico esistenti - ha detto Patanè - finalizzate alla installazione e al cablaggio dei sostegni per gli apparati di controllo elettronico dei transiti veicolari e della relativa segnaletica, comprensiva di pannelli a messaggio variabile. L’ultimazione delle opere è prevista per la fine del mese di ottobre”.

Chi non può circolare dentro la fascia verde

L’installazione dei nuovi varchi, come detto, rientra nella strategia del Campidoglio per ridurre le emissioni e combattere l’inquinamento vietando la circolazione dei veicoli più inquinanti per tutto il giorno all’interno del perimetro della rinnovata e più ampia fascia verde. Attualmente, e sino al 30 giugno, resta in vigore l’ordinanza del novembre 2022 che stabilisce il divieto di accesso e circolazione nella fascia verde per gli autoveicoli benzina e diesel Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, gli autoveicoli diesel Euro 3 e i ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 1 ed Euro 1.

Le disposizioni contenute nella delibera capitolina prevedono poi progressive limitazioni alla circolazione dei mezzi alimentati a gasolio. Dal primo novembre del 2023 infatti, nella fascia oraria 7.30-20.40 non potranno circolare neppure le autovetture alimentate a gasolio Euro 4.

Dall’anno successivo invece la stretta per la fascia verde, per la stessa fascia oraria, riguarderà anche i veicoli Euro 5.

"Con l’installazione dei varchi - aggiunge Patanè - diamo concretezza al provvedimento approvato lo scorso novembre, che ha l’obiettivo di tutelare la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché riduce l’inquinamento e le emissioni nel rispetto delle normative europee. Con la segnaletica e i nuovi varchi saranno resi obbligatori i divieti esistenti: le auto Euro 0, 1 e 2 benzina ed Euro 1, 2 e 3 diesel non potranno più entrare né essere parcheggiate all’interno del perimetro della nuova ztl fascia verde. Poi da novembre 2023 anche i diesel Euro 4 usciranno dalla Fascia Verde e da novembre 2024 gli Euro 3 benzina".