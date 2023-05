Ztl fascia verde, da novembre stop a 470.000 auto. Ma già ora il 30% non potrebbe circolare

L'ordinanza di Gualtieri tramuta in realtà una delibera regionale che imponeva di abbassare le emissioni in città. L'installazione dei varchi farà piovere multe, ma già adesso molti veicoli che circolano in fascia verde violano le norme