La farmacia di Santa Maria della Scala risorge in 3D grazie al progetto Roma Hispana

La farmacia di Santa Maria della Scala torna a vivere grazie al 3D. Dopo un lungo lavoro svolto dai ricercatori di Enea, Università Ca’ Foscari di Venezia, laboratorio Hercules dell’Università di Évora (Portogallo), della Escola d´art i superior de Disseny di Valencia e dell’Università di Valencia, la farmacia più antica d’Europa potrà essere ammirata da un pubblico più numeroso e non più da ristretti gruppi di persone. All’interno della farmacia sono costudite ricette antichissime e strumenti utilizzati per le pozioni che avevano il compito di curare i pontefici. Proprio per questo, è detta “Farmacia dei Papi”.

“Grazie alle tecnologie che abbiamo sviluppato in Enea - evidenzia Roberta Fantoni, responsabile divisione Enea di tecnologie fisiche per la sicurezza e la salute - siamo in grado di mettere a disposizione strumentazione laser, sistemi per fotogrammetria e di monitoraggio per effettuare rilievi non distruttivi e non invasivi al fine di caratterizzare le superfici e acquisire modelli 3D nella sala delle vendite e nell'annesso salone di archivio dove venivano conservati erbari, ricette e altra documentazione. Il modello completo avrà anche l’obiettivo di determinare lo stato di conservazione del bene e pianificare eventuali interventi di recupero”.

Queste attività sono state possibili grazie al progetto Roma Hispana, coordinato da Maria Luisa Vazquez de Ágredos dell’Università di Valencia e finanziato dalla Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital - Generalitat Valenciana e dall’azienda Aboca. La storica spezieria ha operato dalla fine del 1600 fino alla metà del secolo scorso sotto l’ordine spagnolo dei Frati Carmelitani Scalzi, che nei secoli XVII e XVIII controllava le rotte commerciali con le Indie orientali e occidentali e acquisiva piante e farmaci provenienti da tutto il Mediterraneo, compreso Egitto e Vicino Oriente, ma anche dalle Americhe e dalle Indie.

“Santa Maria della Scala - sottolinea Maria Luisa Vazquez de Ágredos dell’Università di Valencia - rappresenta un immenso patrimonio per la conoscenza del farmaco nel Mediterraneo e anche per questo motivo i risultati del progetto sono di importanza fondamentale per i progressi delle conoscenze nel campo delle scienze farmaceutiche. Grazie a Roma Hispana riusciamo a caratterizzare i farmaci, a studiarne e comprenderne l’evoluzione nel tempo ma anche a consentire la fruizione da remoto di questo gioiello barocco, valorizzando l’opera, promuovendo la conoscenza e arricchendo la documentazione digitale del museo”.

L’avanguardia tecnologica

In particolare, il prototipo di laser RGB-ITR sviluppato nei laboratori del centro Enea di Frascati è in grado di operare fino a 33 metri di distanza e, dopo circa 150 ore di acquisizione dati, la tecnologia ha acquisito l’intera volta e la parte superiore di tutta la sala con una risoluzione dell’ordine del millimetro. Grazie a sistemi di fotogrammetria, Enea ha inoltre ricostruito in 3D l’armadio situato nella sala adibita alla conservazione degli erbari e delle ricette. Il modello è stato ottenuto in circa quattro ore, a partire da 473 immagini digitali.

“Attraverso varie tecniche abbiamo analizzato circa 100 campioni della vetrina dei veleni della Spezieria con l’obiettivo di capire se il contenuto di queste boccette corrispondeva a quanto scritto nelle etichette e se si fossero verificate alterazioni nel corso del tempo che potessero aver portato a una minor capacità di trattamento o a un aumento della tossicità di queste sostanze”, evidenzia Catarina Pereira del Laboratorio Hercules.

“Il nostro obiettivo è la digitalizzazione e la virtualizzazione della Spezieria con tour virtuali e tecniche di fotogrammetria e di scansione luminosa volumetrica per superare le barriere architettoniche dello spazio e consentire a tutti di fruire di questa opera sul web, in modo che chiunque possa goderne e visitarla”, sottolinea Sergio Ferrero dell’Easd.