Farmaci venduti sul web, oscurati 42 siti dai Nas

Tra i prodotti presentati sui siti oscurati, anche prodotti asseritamente a base di indometacina, antinfiammatorio non steroideo impiegato nel trattamento delle malattie articolari degenerative, e ranitidina, utilizzata per la cura dell'ulcera gastrica o del reflusso gastroesofageo

Quarantadue siti sono stati oscurati dai Nas in un'operazione di contrasto al cybercrime farmaceutico. Continua, nel contesto dell'emergenza pandemica, il monitoraggio del web condotto dai Nas insieme con le Direzioni Generali del Ministero della Salute e volto a individuare siti che offrono in vendita non solo medicinali, ma anche prodotti alimentari non notificati.

L'ultima attività di controllo della rete ha portato i militari del Reparto Operativo a eseguire 42 provvedimenti d'inibizione all'accesso dal territorio nazionale, 'oscuramento', emessi dalla Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e dalla Direzione Generale Igiene, Sicurezza Alimentare e Nutrizione nei confronti di altrettanti siti web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, sui quali venivano promosse e offerte, anche in lingua italiana, varie tipologie di medicinali correlate anche all'emergenza pandemica da Covid-19 e asseriti integratori alimentari vantanti presunte proprietà terapeutiche.

Oltre a una serie di farmaci recanti varie indicazioni terapeutiche e soggetti a obbligo di prescrizione, nonché vendibili solo in farmacia da parte di farmacista abilitato, i carabinieri del Nas hanno individuato l'offerta in vendita di medicinali asseritamente contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d'uso e specifiche indicazioni d'impiego clinico o sperimentale in relazione all'infezione da Sars-cov-2 conducendo una mirata attività di ricerca, in particolare, sull'ivermectina (presente in ben 35 siti), antiparassitario utilizzato anche in campo veterinario e per il quale l'Ema, nel marzo 2021, ha emanato una nota1 con la quale raccomanda di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o il trattamento di Covid-19 al di fuori degli studi clinici.

Presenti, inoltre, sui siti individuati, anche l'antibiotico azitromicina, rispetto al quale l'Aifa ha pubblicato la scheda "Azitromicina nella terapia dei pazienti adulti con Covid-19", con la quale fornisce ai clinici elementi utili a orientare la prescrizione e a definire un rapporto fra i benefici e i rischi sul singolo paziente, e l'antinfiammatorio colchicina, utilizzato per alleviare il dolore da attacchi acuti di gotta, per il quale sempre l'Aifa, nell'aprile 2020, ha autorizzato uno studio per la sola sperimentazione clinica nel trattamento del Covid-19, con l'obiettivo di valutare l'efficacia e la sicurezza del principio attivo nel ridurre il tasso di ospedalizzazione di pazienti domiciliari con infezione sintomatica da sars-cov-2.

Tra i prodotti presentati sui siti oscurati, oltre a farmaci contenenti sostanze a effetto dopante (quali clenbuterolo, furosemide, testosterone e somatropina), anche prodotti asseritamente a base di indometacina, antinfiammatorio non steroideo impiegato nel trattamento delle malattie articolari degenerative, e ranitidina, utilizzata per la cura dell'ulcera gastrica o del reflusso gastroesofageo. Individuati e oscurati anche 4 siti che presentavano, in violazione delle vigenti disposizioni, presunti integratori alimentari asseritamente vantanti proprietà terapeutiche per la cura della disfunzione erettile, con claim promozionali che evidenziavano la presunta origine "naturale", e pertanto "sicura" per l'assuntore, dei relativi composti. Salgono, dunque, a 283 i provvedimenti sinora eseguiti nel 2021 dai Nas (244 dei quali correlati all'emergenza Covid-19).