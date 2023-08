Riparte "Rome for Baby": il progetto a sostegno dei neo-genitori

Nella Capitale riparte il progetto Rome For Baby, l'iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali e Salute in collaborazione con Farmacap a sostegno dei neo-genitori nella cura dei figli in età di prima infanzia.

Il progetto prevede interventi di accompagnamenti alla cura presso le sedi dei nove sportelli sociali delle farmacie Farmacap. Nello specifico saranno messe a disposizioni consulenze psicologiche, antisidis (sindrome della morte improvvisa del lattante) e sociale. Per chi non ha usufruito ancora di questa opportunità, sarà distribuita una Gift Card di 40 euro e di 80 euro in caso di particolare fragilità, per gli acquisti di prodotti alimentari, ingienico-sanitari per la mamma e bambini.

Eccoi nove sportelli Farmacap:

Sportello Sociale Laurentino;

Sportello Sociale Pelizzi;

Sportello Sociale Tufello;

Sportello Sociale Palmarola;

Sportello Sociale Primavera;

Sportello Sociale Nuovo Dragoncello;

Sportello Sociale Delle Antille;

Sportello Sociale Forte Tiburtino;

Sportello Sociale Torraccio.