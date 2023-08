Farmacap porta gli anziani in gita al lago di Bracciano

Farmacap (l'Azienda Farmasociosantaria Capitolina) ha avviato il suo progetto nel piano caldo estate 2023 che prevede gite e pranzi vista lago di Bracciano per gli anziani.

Infatti nella giornata di giovedì 3 agosto ha visto 40 anziani, coinvolti dalla rete di servizi sociali territoriali e di quartiere, essere invitati in una visita guidata al Castello Orsini e successivamente un pranzo con vista sul lago di Bracciano.

L'iniziativa rientra nelle attività di contrasto al caldo e supporto alla popolazione anziani come spiega Barbara Funari assessora alle Politiche Sociali e alla Salute: "Rappresenta una preziosa opportunità per molti anziani soli e per alcuni questa gita fuori Roma è stata persino l’unica vacanza di tutto il periodo estivo. Sono ‘giornate della salute’ per offrire anche occasioni di socializzazione contro la solitudine e contribuire a contrastare i disagi legati alle alte temperature estive in città".

La gita si ripeterà nelle prossime settimane con il prossimo appuntamento fissato per giovedì 10 agosto.