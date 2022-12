Fantozzi che prende l’autobus al volo sulla tangenziale diventa una costruzione Lego

Fantozzi che prende al volo l'autobus calandosi dal balcone al primo piano che affaccia sulla tangenziale est di Roma. Una immagine iconica quella del ragioniere reso celebre da Paolo Villaggio. Una scena entrata oramai nell'immaginario collettivo diventata un'opera Lego.

“Questo modello non è solo un omaggio a quel film, ma anche un'occasione per avere un pezzo intero di una città vintage costruita con i mattoncini Lego, con la sua estetica classica (es. il bus verde) e tante scene domestiche da rappresentare all'interno dell’edificio, con molti dettagli, anche se in una profondità di 3 o 4 borchie per ogni appartamento”. Lo spiega l’autore dell’opera, Giorgio Tona che dalle pagine di ‘Lego Ideas’ ha presentato ‘Fantozzi prende l’autobus al volo’.

“Allora prenderò l’autobus al volo”. “No, Ugo. L’autobus al volo no. Non lo hai mai fatto”. “Si, saltando dal terrazzino, guadagnerò almeno due minuti. Non l’ho mai fatto ma l’ho sempre sognato”. Chi non ricorda la scena del celebre film ‘Fantozzi’, del 1975, diretto da Luciano Selce? È una delle immagini cult del cinema italiano che immortalano Paolo Villaggio mentre si cala dal balcone della palazzina ubicata a ridosso della tangenziale est, prima della via Prenestina. Quella iconica sequenza è diventata una costruzione Lego grazie all’ingegno di Giorgio Tona e concorre per diventare un gioco prodotto da Lego. Saranno necessari 10mila voti affinché Lego possa prenderlo in considerazione per produrlo, insieme alle migliaia di altre costruzioni fatte di piccoli mattoncini colorati.

“Mi sono divertito molto a cercare il pezzo di Lego migliore per ogni dettaglio: quello di cui sono più felice è lo scettro utilizzato per la ringhiera dei balconi, ma anche la sommità della torretta del castello è diventata un pezzo perfetto per i sotterranei dell’autostrada” si legge ancora sul sito di Lego Ideas. Per votare ‘Fantozzi che prende l’autobus al volo’ è possibile farlo a questo link: https://ideas.lego.com/projects/e02c929d-cade-4876-a466-ceee1bd6a43a