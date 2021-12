Immacolata: le note della Fanfara della polizia in piazza di Spagna

In occasione della Festa dell’Immacolata Concezione è stata inaugurata l’opera Natalizia presso la Chiesa degli Artisti, con l’intervento della #Fanfara della Polizia di Stato. Alle 12:00 i musicisti della Polizia di Stato in piazza Mignanelli, ai piedi della statua della Madonna dell’ Immacolata, si sono esibiti davanti al pubblico di passanti e di turisti che hanno apprezzato l’esibizione musicale. La Fanfara in marcia ha poi raggiunto la scalinata di Trinità dei Monti e successivamente la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, regalando altri momenti musicali ai presenti.