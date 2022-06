Un falco pellegrino all'ombra del Cupolone

Un falco pellegrino appollaiato su un'auto in sosta all'ombra del Cupolone, in pieno centro cittadino. Una scena atipica per la Città Eterna quella che si sono trovati davanti i poliziotti dell'ispettorato Vaticano alle 7:30 del mattino. Il rapace era calmo ma in evidente difficoltà perché non si muoveva. Gli agenti lo hanno recuperato delicatamente facendolo entrare in una scatola di cartone e poi lo hanno affidato alle cure del personale della Lipu.