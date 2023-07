Falco pecchiaiolo salvato dalla Lipu: “Era debilitato ed incapace di cacciare”

C’è un falco pecchiaiolo a Villa Borghese. E’ stato messo in salvo dai guardiaparco del Parco dei Castelli Romani e sta ricevendo le attenzioni dei volontari che operano nel Centro recupero della fauna selvatica della Lipu di Roma.

La presenza del falco pecchiaolo

L’avvistamento di questo rapace, sui cieli della Capitale, non è frequente. La specie, un migratore, predilige infatti aggirarsi in aree, boscate o incolte, dove possa cacciare le proprie prede, come le api (non a caso è classificato come Pervis apivorus) ma anche rettili, uccelli più piccoli e anfibi. Questo volatile, che in Italia si stima sia presente con 500/1000 coppie, è diffuso nell’appennino tosco-emiliano, nella Pianura padana e nell’arco pre-alpino. E’ raro avvistarlo nel centro sud e, ovviamente, è ancora più insolito vederlo volare sopra il cielo di Roma.

Perché è stato soccorso

“E’ fortemente debilitato – ha spiegato Francesca Manzia, responsabile del Crfs della Lipu - In questi casi la debilitazione è la conseguenza di un trauma. Pensiamo a un trauma cranico, visto che non ha lesioni evidenti, che non gli ha consentito di cacciare e quindi mangiare”. Ora sta ricevendo le attenzioni dei volontari del centro e “la cura ricostituente che sta seguendo – ha spiegato Manzia – lo farà trovare pronto al momento della partenza per l’Africa tra un paio di mesi”.

La persecuzione dei cacciatori

Il falco pecchiaiolo raggiunge l’Italia dopo un lungo tragitto migratorio, che lo vede partire dall’Africa equatoriale centro occidentale dove torna tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. In Europa invece arriva in primavera, per riuscire a deporre le uova tra maggio e giugno. Ma il suo viaggio è tutt’altro che privo di insidie. “In passato – ha ricordato Manzia – il falco pecchiaiolo è stato oggetto di una vera e propria mattanza, per la sua caratteristica di migrare in gruppi di migliaia di individui che, convergendo su alcuni punti di passaggio obbligati, venivano abbattuti in massa”. Infatti “la sua uccisione, durante il passaggio sullo stretto di Messina, era dovuta all’assurda tradizione secondo la quale la fedeltà della propria moglie era legata all’abbattimento periodico di un falco”.

Il prossimo ritorno in volo

L'esemplare ricoverato nel centro specializzato di villa Borghese non ha fortunatamente dovuto fare i conti con i pallini dei cacciatori di frodo (la specie è protetta). Al termine della cura ricostituente, come avvenuto anche per il "Biancone", l'aquila dei serpenti soccorsa a maggio dalla Lipu, potrà essere rilasciato e, così, riprendere il suo percorso migratorio verso l'Africa.