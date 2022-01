La fake news dei no vax sui vaccinati che non possono donare sangue

"Amica infermiera, da poco rientrata al lavoro dopo la sospensione, mi racconta di prelievi difficilissimi: 'Il sangue dei triplodosati è maionese nera'. Saranno cazzi, sì loro". Questo il messaggio che ormai da giorni, circola nelle chat dei no vax. Da Facebook a Telegram, passando per Twitter. Le bacheche social di chi è contro la "dittatura sanitaria" si stanno rimbalzando il messaggio lanciato dall'utente 'La Giovane Penna'.

Un post, non verificato e basato sul sentito dire, che già i social come Twitter hanno etichettato come "fuorviante". Stando ai no vax, il sangue dei vaccinati si coagulerebbe, a causa della terza dose. Una fake news in tutto e per tutto, che ha costretto l'Avis prima e la regione Lazio poi a intervenire per smentire le bufale in circolazione nelle chat e nei gruppi di chi ha deciso di non aderire alla campagna vaccinale.

"Più volte abbiamo ribadito la necessità di reperire informazioni solo attraverso i canali ufficiali, come il nostro sito o quello del ministero della Salute. Il Covid non può essere trasmesso per via trasfusionale - precisa - e nessuno nei centri trasfusionali e nelle nostre unità di raccolta ha mai segnalato episodi differenti o, peggio ancora, di sangue donato da persone vaccinate che si sarebbe coagulato", ha spiegato il presidente di Avis nazionale, Gianpietro Briola.

La circolazione delle fake news va avanti da tempo e si è intensificata nuovamente negli ultimi giorni, proprio quando il centro nazionale sangue ha lanciato l'allarme per la carenza della raccolta a causa dell'aumento degli ultimi casi covid.

"Attenti alle fake news", ha twittato l'account della regione con Salute Lazio, che su Telegram, ha aggiunto: "Le persone vaccinate possono tranquillamente donare il sangue, e le sacche prelevate da chi è immunizzato sono utilizzate in questi mesi per le trasfusioni senza alcuna differenza con le altre. Lo ha ribadito anche il centro nazionale sangue".

E proprio il centro, aggiunge: "Le indicazioni per le donazioni da parte di chi ha ricevuto il vaccino sono contenute in una nota che tiene conto di quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia di medicina trasfusionale, dalle raccomandazioni contenute nella “Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components e dalle ultime indicazioni in materia dell'European Centre for Disease Prevention and Control".

"È molto grave diffondere false informazioni sulla donazione di sangue, specie alla vigilia di un periodo come quello estivo in cui storicamente si registrano carenze – sottolinea il direttore del Cns Vincenzo De Angelis -. Non c'è nessuna differenza tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, entrambi salvano vite ogni giorno, e anzi ci auguriamo che siano sempre di più i donatori immunizzati, sarebbe un segno ulteriore dei progressi nella lotta al virus".