VIDEO | "Facile sognare" arriva a Roma: verrà ristrutturata una ludoteca di periferia

E’ facile sognare? Forse sì. E devono aver pensato proprio questo gli ideatori del progetto di corporate social responsibility, Facile sognare, ideato e realizzato da Facile Ristrutturare, azienda del gruppo Renovars nata con la volontà di ripensare il concetto di ristrutturazione attraverso una visione democratica dell’interior design, in collaborazione con Every child is my child onlus, presieduta dall’attrice Anna Foglietta.

Dopo Milano arriva il turno di Roma, Tor Sapienza per l’esattezza, dove l’intervento di ristrutturazione riguarderà i locali della ludoteca che sorge tra i palazzi popolari di via Cremona e viale Giorgio Morandi, gestita da Antropos Onlus. L presentazione nella tana mattinata di oggi, martedì 24 maggio, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche sociali e Salute, Barbara Funari, e al presidente del V municipio, Mauro Calliste.

La mission di "Facile sognare" è quella di aiutare minori che si trovano in difficoltà a causa di dinamiche familiari gravemente conflittuali e di contesti sociali complessi. Il progetto punta infatti, nell’arco del 2022, alla completa ristrutturazione di tre spazi dedicati alla tutela dell’infanzia: “Sono felice di portare Facile sognare nella mia città – dice Loris Cherubini co-fondatore di Facile Ristrutturare – e di aver reso tangibile con questo intervento l’impegno e l’attenzione sociale che vogliamo facciano sempre parte della nostra azienda”. Giovanni Amato, co-fondatore di Facile Ristrutturare aggiunge: “I bambini saranno coinvolti nel progetto di ristrutturazione con un workshop che terrà la street artist Camilla Falsini”.

"Every Child Is My Child nasce dalla consapevolezza che ogni bambino, in qualsiasi contesto, debba avere il diritto ad un’infanzia in cui il valore della dignità sia salvaguardato - spiega Anna Foglietta, attrice e presidente di Every child is my child, onlus da anni impegnata per dare risposte reali alle richieste di aiuto di molti minori in difficoltà -. Siamo sempre alla ricerca di progetti interessanti da sostenere e quando ci è arrivata la chiamata di Facile sognare ci è sembrato in linea con la nostra filosofia”.