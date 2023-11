Expo 2030, corsa agli sgoccioli. Il 28 novembre Roma punta sugli indecisi

Martedì 28 novembre a Parigi si deciderà un pezzo di storia futura della Capitale. Roma si giocherà l'assegnazione dell'Expo 2030 e ha come avversarie Ryiadh (Arabia Saudita) e Busan (Corea del Sud). La corsa è arrivata praticamente al termine e in questi giorni tutti gli ambasciatori si stanno per ritrovare in Francia, dove la quasi totalità dei delegati con diritto di voto risiedono. Il sindaco Roberto Gualtieri l'ha definita una sfida "alla Davide contro Golia". Roma contro i sauditi, i quali in questi ultimi mesi hanno messo in campo tutte le loro risorse diplomatiche e soprattutto economiche per avere la meglio. Ma non è tutto oro quello che luccica.

La campagna per Expo 2030 è agli sgoccioli

È stata una campagna elettorale lunga e articolata, quella messa in campo dal comitato promotore di Expo 2030 Roma, presieduto dall'ambasciatore Giampiero Massolo. Gli eventi a Parigi, la chiamata alle armi di personaggi di spicco del mondo della scienza, dello sport e dello spettacolo, la stesura di un dossier completo che punta a convincere il Bureau International des Expositions di avere tutte le carte in regola non solo per garantire la piena riuscita dall'evento, ma anche le migliori e più ampie ripercussioni sulla città. Dalla revisione della fruizione turistica dei Fori Imperiali e dell'Appia Antica, fino al restyling totale del quartiere di Tor Vergata che ospiterebbe il quartier generale di Expo 2030. Una candidatura che punta a mettere al centro i territori, i popoli, le culture e fare dell'innovazione e della transizione ecologica ed energetica i suoi punti cardine.

La "bulimia" dei sauditi per accaparrarsi ogni manifestazione

Ma dall'altra parte, oltre alla decima città coreana, c'è soprattutto lo strapotere economico dei sauditi. Il primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, sta portando avanti un progetto enorme che punta a cambiare totalmente l'immagine del paese. Per farlo punta ad accaparrarsi eventi, sportivi e non. Tanto da aver conquistato il Mondiale di calcio del 2034 dopo il ritiro dell'Australia, unica candidata possibile: l'edizione dovrà svolgersi per forza in Oceania o in Asia, dopo che quella 2026 è andata a Nord America e Messico e quella 2030 a Spagna, Marocco, Portogallo e Sud America. E in questa smania si annida il primo possibile punto a favore di Roma. La "bulimia" saudita, infatti, non viene vista da tutti di buon occhio. Una prepotenza supportata dai miliardi del petrolio che cerca di nascondere grosse magagne, come quella rappresentata dalla sistematica violazione dei diritti umani.

La guerra in Medio Oriente gioca contro Ryiadh

Un altro punto a sfavore dell'Arabia Saudita potrebbe essere il conflitto israelo-palestinese che si è riacceso violentemente il 7 ottobre, dopo l'invasione di Hamas in territorio israeliano e la reazione dell'esercito. I sauditi sono un governo chiave negli equilibri dell'area e nel 2020 avevano ottenuto il riconoscimento dello Stato di Israele da parte di Emirati e Bahrein grazie ai cosiddetti "Accordi di Abramo". Nel mentre, fino allo scoppio del conflitto erano in corso trattative delicatissime per la normalizzazione dei rapporti proprio tra Israele e Arabia Saudita. La guerra non solo rallenta questo percorso, già difficile di suo, ma pone l'Arabia all'interno di un contesto geopolitico ripiombato nella turbolenza. E questo, a molti Stati membri del Bureau, potrebbe non piacere affatto. Anche se a Ryiadh non si combatte, gli echi di guerra sono vicini e non si hanno certezze su un ritorno alla stabilità da qui ai prossimi anni.

Contano i numeri: la situazione prima del voto

Tra poco più di una settimana a Parigi l'obiettivo di Riyadh è quello di ottenere 120 voti al primo turno, su 182 aventi diritto. Una cifra che permetterebbe al governo saudita di ottenere Expo 2030 senza dover faticare al ballottaggio. Ma difficilmente sarà così, assicurano la maggior parte degli esperti. Come spiegato in una recente commissione capitolina su Expo, presieduta dall'ex sindaca Virginia Raggi, Roma può fare affidamento su circa 50 preferenze, i sauditi su quasi il doppio (90) mentre la Corea del Sud su poco più di 30. Numeri che impedirebbero a Riyadh di festeggiare al primo turno, costringendola a sfidare Roma in una seconda tornata che avverrebbe a pochi minuti di distanza.

L'imprevedibilità del ballottaggio

Ad oggi, la Capitale ha ricevuto gli "endorsement" pesanti di Brasile e Stati Uniti e a metà ottobre, durante l'annuale conferenza tra Italia e paesi dell'America Latina e dei Caraibi, da Sergio Mattarella ad Antonio Tajani sono stati importanti e determinati i riferimenti alla candidatura di Roma. L'Arabia Saudita ha dalla sua la Francia (e in Europa sicuramente anche la Grecia) oltre a quasi tutti gli Stati del continente africano. Ma il voto è segreto (nonostante la richiesta di Riyadh di renderlo palese) e non risultano promesse di voto messe nero su bianco. In caso di un probabile ballottaggio, può succedere di tutto: anche Parigi potrebbe decidere di levare il supporto a Riyadh e puntare su Roma. E tutti i voti conquistati da Busan sarebbero quasi sicuramente convogliati sulla Capitale. A quel punto la partita cambierebbe pronostico e potrebbe ripetersi la stessa storia che premiò Milano nel 2008.