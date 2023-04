Un ponte di luce tra Colosseo e la Vela di Tor Vergata: la campagna per Roma Expo 2030 entra nel vivo

Inclusione, cultura, innovazione, libertà e diversità. Questi i temi che hanno guidato lo show al Colosseo, simbolo di Roma e della sua identità eterna in continua evoluzione, in occasione non solo del suo compleanno, venerdì 21 aprile, ma anche per la sua corsa ad Expo 2030. Un "ponte di luce" ha quindi collegato il centro della Città Eterna con la Vela di Calatrava, luogo scelto per il progetto dell’esposizione universale. Con la splendida terrazza di Venere a fare da cornice per l’evento di chiusura #HumanLands, il claim scelto dal comitato promotore Expo 2030 Roma per lanciare la campagna di promozione della città in occasione della visita ispettiva del Bie, Bureau International des Espositions che si svolge proprio oggi, sabato 22 aprile, nella Capitale.

Uno sciame di 500 droni sul Colosseo, con l’autorizzazione e la supervisione tecnica dell’Enac, hanno quindi effettuato un volo simultaneo disegnando nel cielo il logo di Roma Expo 2030. Si è trattato di un evento molto importante nel suo genere, sia per il numero di droni coinvolti, sia per il rilievo archeologico dell’area su cui si sono svolte le operazioni. Per questi motivi il comitato Expo 2030 Roma ha coinvolto l’Enac, in qualità di autorità dell’aviazione civile italiana. "L’Expo 2030 - dice il presidente, Pierluigi Di Palma – è un’occasione importante per la crescita di Roma e del Paese, per il definitivo rilancio del turismo, a favore anche di tutto l’indotto che verrà coinvolto. Con lo sguardo rivolto al futuro della mobilità aerea avanzata, sostenibile e intermodale, l’Enac è al fianco delle politiche governative, del Comitato promotore Expo e di Roma lungo il percorso che auspichiamo porti all’aggiudicazione dell’evento".

Iniziativa apprezzata anche dal segretario generale Bie, Dimitri S. Kerkentzes: “Da 20 anni faccio questo lavoro, ma quello che ho visto ieri sera al Colosseo mi ha veramente colpito - sottolinea Kerkentzes durante la conferenza stampa organizzata ai Mercati di Traiano al termine della visita degli ispettori Bie a Roma - . È stata una cosa da togliere il fiato. Questo dimostra la cultura che avete in Italia e quello che potrete offrire nel 2030’’. Ad esprimere sostegno, tra gli altri, anche Unindustria che attraverso al sua pagina facebook sottolinea come “quest’importante candidatura rappresenta l’opportunità ideale per trasformare Roma, da culla della civiltà a città intelligente, capace di far convivere l’inestimabile ricchezza del passato con uno slancio energico verso il futuro e le sue sfide”.

“Humanlands” è un neologismo coniato appositamente per sostenere la candidatura di Expo 2030 Roma ed il suo tema “People and Territories”. Expo sarà a tutti gli effetti un’occasione per iniziare a immaginare nuovi territori a misura d’uomo e nuove relazioni tra noi e i nostri habitat. La campagna, continuerà ad attraversare Roma nelle prossime settimane, anche con vetrofanie e altri materiali comunicativi negli esercizi commerciali e luoghi pubblici.