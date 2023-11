Expo 2030, l'ultima cena di Gualtieri a Parigi. E la Regione regala l'olio

Solo (o quasi) contro tutti. Roberto Gualtieri è volato per l'ennesima volta a Parigi a una settimana dal voto che decreterà la città ospitante dell'Expo 2030, per parlare con una sessantina di delegati, cenare con loro nell'hotel più esclusivo della città e fare pubbliche relazioni con le imprese che sostengono la candidatura romana. Manca una settimana, ogni gesto conta. E di nuovo è il Sindaco a metterci la faccia.

A Parigi l'ultima cena di Gualtieri per Expo 2030

Nell'esclusivo Hotel Plaza Athénée, il 21 novembre il comitato Expo 2030 Roma ha incontrato circa 60 delegati del Bureau International des Expositions. A fare da front man c'è Roberto Gualtieri, accompagnato dal direttore generale Giuseppe Scognamiglio. La Regione Lazio ha mandato il presidente della commissione speciale Expo, Luciano Nobili e i vice presidenti Emanuela Droghei e Daniele Maura.

Gli ospiti d'onore

Diverse le figure, istituzionali e non, sedute ai tavoli della prestigiosa (ultima) cena: l'assessore all'Europa, Relazioni Internazionali e Francofonia del comune di Parigi Arnaud Ngatcha, l'ambasciatore Jean-Paul Canteron, ma anche l'economista di Les Echos, Christian de Boissieu, che in evidente contrasto con la scelta del suo governo ha fatto appello per la candidatura di Roma. Tra gli ospiti d'onore anche il generale Roberto Vittori, astronauta dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Agenzia Spaziale Europea. Tra le aziende presenti CNH, Credit Access, Generali, AVSI, Fondazione Kennedy e Macfrut.

Gualtieri: "Noi non siamo mercanti"

Per convincere gli indecisi, sfida principale per Roma, Gualtieri ha continuato a puntare sull'approccio della Capitale a questa candidatura e sulla sua natura: "Abbiamo un atteggiamento meno mercantile, tipo 'ti dò questo, ti dò quest'altro' - ha spiegato, facendo il confronto con Riyadh, ai microfoni della Rai - ma più basato sui valori e sui principi. Crediamo che questo sia il modo giusto per affrontare questa sfida". "Stiamo parlando con tantissimi Paesi. A tutti presentiamo il nostro approccio - ha proseguito - secondo cui tutti avranno una voce nel Expo di Roma. Noi non vogliamo un Expo per promuovere la città, perché Roma è già una meta turistica di primissimo livello. Vogliamo, invece, mettere la città al servizio di un dibattito mondiale su come rendere le nostre città e il nostro modo di vivere migliore per affrontare le sfide del nostro tempo, come le disuguaglianze o il cambiamento climatico".

"Ce la stiamo mettendo tutta"

"Roma è una città aperta - le parole del Sindaco -, dove i diritti sono rispettati e la diversità è un valore. E vogliamo che Roma, con la sua bellezza straordinaria, si metta al servizio del mondo. Sentiamo grandissima simpatia e supporto per il nostro progetto - ha aggiunto Gualtieri - Tutti riconoscono che è il più bello e il più in linea con i valori del 2023, come la sostenibilità e l'inclusione. Ce la stiamo giocando con grande determinazione, anche se gli avversari sono forti. E' una sfida impegnativa ma ce la stiamo mettendo tutta".

La Regione regala olio extravergine d'oliva

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, non era presente alla cena. Ma ha mandato Luciano Nobili, Emanuela Droghei e Daniele Maura per la commissione speciale Expo 2030. Un'occasione per provare a prendere i delegati del Bureau per la gola, regalando olio extravergine d'oliva proveniente dalle terre del nostro territorio. "Siamo a Parigi per ribadire l'impegno di Regione Lazio - ha detto Nobili -, per il quale voglio ringraziare Francesco Rocca insieme al Campidoglio, al Governo, al comitato e alla fondazione per Expo 2030 Roma al Campidoglio e al Governo a sostegno di questa sfida, difficile ed entusiasmante. Sono gli ultimi giorni, quelli decisivi, in vista del voto dei delegati del Bureau International des Expositions (BIE) del prossimo 28 novembre e sono felice dell'ampia convergenza politica e istituzionale che si è messa in moto: lavoriamo per lo stesso obiettivo, al di là dei colori politici".