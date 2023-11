Chiusura ex residence Romanina, i tempi si allungano. In 15 si aspettano una casa popolare

La proprietà dell'immobile di via Bernardino Alimena che ospita il CAAT Romanina dovrà mettersi il cuore in pace. Lo sgombero non avverrà molto presto. Grazie all'intervento del VII municipio, dei sindacati, del Pd Roma e di una parte della maggioranza capitolina, le 47 famiglie che vivono nello stabile avranno ancora tempo prima di cambiare aria. E diverse di loro dovrebbero farlo per passare in una vera casa popolare.

CAAT Romanina: la chiusura slitta di mesi

Questo è l'esito dell'incontro del 30 ottobre pomeriggio che si è tenuto nella sede dell'assessorato al patrimonio tra Tobia Zevi, con alcuni consiglieri di centrosinistra che hanno accompagnato una delegazione di inquilini dell'ex residence Romanina 2 presenti fuori dagli uffici per un sit-in di protesta. Il motivo dell'agitazione è ormai noto: il dipartimento valorizzazione patrimonio ha indicato destinazioni non idonee alle famiglie, già prima di effettuare dei colloqui con ogni nucleo. Colloqui che, quando sono stati effettuati durante il mese di ottobre, non hanno soddisfatto nessuno. A quanto sostengono le famiglie, infatti, non sarebbero stati presenti i servizi sociali che hanno in carico le situazioni più fragili. E così riprenderanno di nuovo, dall'inizio.

La maggioranza chiede a Zevi di dare casa agli abitanti

La politica, inoltre, ha messo l'assessore Zevi di fronte a un'unica via d'uscita: dare un alloggio popolare a tutti i nuclei con il punteggio adeguato e spostare gli altri in ex residence con alloggi agibili, senza impedimenti logistici e di movimento per chi ne è destinato. Non una strada semplicissima. Ma è quella segnata, perché dalla presidenza del VII municipio, fino alla segreteria romana del Pd, non si vogliono sentire alternative. E così adesso ricominceranno i colloqui famiglia per famiglia, con l'assistenza dei servizi sociali e con lo scopo di aggiornare i punteggi di chi ha chiesto un alloggio popolare: "L'incontro del 30 è stato interlocutorio - commenta uno degli abitanti di Romanina a RomaToday - e ci sarà un nuovo incontro il 20 novembre, per aggiornarci. Le nostre richieste sono semplici: case popolari per chi le aspetta da 15 anni e soluzioni adeguate dal punto di vista strutturale e ambientale".

15 famiglie hanno diritto a una casa popolare subito

Ad oggi, a quanto pare, dei 47 nuclei che vivono a via Alimena, 15 risultano avere i requisiti pieni per ottenere una casa popolare in tempi brevi. Un dato sottolineato anche dal capogruppo di Sinistra Civica Ecologista Alessandro Luparelli: "Inizialmente risultava un solo nucleo - ha commentato - adesso sono di più. L'incontro con Zevi è andato bene, le richieste accolte sono quelle già messe nero su bianco e approvate in VII municipio. Ora i colloqui ricominceranno, ci saranno i servizi sociali per tutti e verrà rimodulato il punteggio di tutti coloro che hanno avanzato domanda in questi anni. Chi non ha immediato accesso alla casa, dovrà essere collocato in alloggi idonei, adeguati. Non in ex residence pieni di problemi, come ad esempio via Tineo o Campo Farnia".

Luparelli (SCE): "Frenesia della proprietà non si sposa con esigenze famiglie"

La sensazione è che le tempistiche potrebbero dilatarsi di molto. Per Luparelli, se la soluzione non arriverà entro la fine di dicembre, massimo a gennaio "si potrebbe arrivare direttamente a giugno, cioè quando finirà l'anno scolastico e non sarà traumatico per i minori presenti cambiare scuola". La proprietà dell'immobile scalpita: "Ma la loro fretta non si sposa bene con le esigenze delle famiglie - conclude Luparelli - perché vanno fatti tutti i passaggi necessari affinché il numero più alto possibile di famiglie abbia una casa popolare".