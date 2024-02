Gli ex magazzini frigorifero si trasformano. Così cambia l'ex Mattatoio di Testaccio

Due padiglioni abbandonati e pericolanti diventeranno una biblioteca e un polo culturale gestito dall'università Roma Tre. E' partito, finalmente, uno dei progetti di rigenerazione urbana promossi e finanziati dall'ateneo di San Paolo, con fondi propri e del ministero, all'interno dell'ex Mattatoio Testaccio.

La rigenerazione degli ex magazzini frigoriferi di Testaccio

Le strutture interessate, che affacciano su piazza Giustiniani, sono i padiglioni 24 e 25 e si inseriscono all'interno di un'area destinata a Roma Tre, nel quadrante Ostiense-Marconi. Una pianificazione partita addirittura nel 1995, formalizzata tra il 1999 e il 2000 con il Progetto Urbano Ostiense-Marconi e che ha come obiettivo quello di riportare alla vita, con forme e destinazioni differenti, l'area dell'ex Mattatoio. Nello specifico, l'ex frigorifero comunale e l'ex fabbrica del ghiaccio occupano oltre 3mila mq di superficie. Le due strutture, costruite tra il 1912 e il 1914, sono chiuse dal 1975.

Cosa diventeranno i padiglioni abbandonati dal 1975

Come fa sapere Roma Tre, il progetto prevede il restauro e il risanamento dell'intera volumetria, degli apparati decorativi e delle serpentine quali elementi distintivi ed identificativi dell'edificio e della sua antica funzione. All'interno del padiglione 24 (abbandonato ma ancora integro) è prevista la realizzazione della nuova Biblioteca delle Arti. Il padiglione 25, che invece è in condizioni di degrado più grave e diffuso e presenta cedimenti strutturali, vedrà un'operazione di mantenimento delle facciate esistenti "in favore di un layout interno destinato a ospitare una hall di ingresso, un'area espositiva, servizi igienici e locali per la ristorazione collegati tramite un volume con il terrazzo di copertura. Sarà un vero e proprio polo culturale aperto al quartiere: "Tra i quattro o cinque più grandi d'Europa, considerando tutta l'opera di recupero in corso sull'ex Mercato - commenta Umberto Marroni, ex consigliere capitolino e sin dal 2000 alle prese con l'applicazione del Piano d'Assetto - . Abbiamo aspettato molto, d'altronde parliamo di investimenti pubblici, le tempistiche possono anche essere così lunghe. Finalmente vediamo partire un cantiere che consegnerà alla città e al Dipartimento di Architettura dell’Università una grande ‘biblioteca delle Arti’ con un caffè e alcuni spazi suggestivi di archeologia industriale".

Fine lavori tra 2026 e 2027

I lavori dureranno nel complesso due anni e mezzo, forse tre. L'obiettivo è che tutto sia pronto massimo nel primo semestre del 2027. Con questa opera, Roma avrà una moderna biblioteca, un archivio di materiali e prototipi, spazi espositivi e per l'accoglienza che siano in grado di rispondere alle esigenze funzionali e formative dell'università. "Un programma in grado di esaltare la posizione strategica del manufatto - fa sapere l'ateneo - sia rispetto alla città e al quartiere, sia rispetto all'insediamento universitario. La rifunzionalizzazione dei “Magazzini” può costituire dunque la realizzazione di un nuovo polo culturale aperto e inclusivo, capace di connettersi contemporaneamente sia al Mattatoio, sia al nuovo Mercato, integrandosi nella multiforme varietà culturale del contesto urbano del quartiere Testaccio e della città".