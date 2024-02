L'ex custode invalida sotto sfratto a Casal Bruciato

Per oltre quarant'anni è stata la custode di una scuola elementare a Casal Bruciato. Poi, andata in pensione, ha ottenuto di poter restare dentro casa con una concessione da parte del Comune, proprietario dell'immobile. Ora, però, la signora Ida ha ricevuto una diffida a rilasciare l'appartamento, o sarà necessario "il recupero forzoso". La donna, 79 anni, è gravemente invalida e il figlio chiede clemenza: "Lasciatela morire qui, oppure datele un'alternativa".

L'ex custode invalida sotto sfratto

Sono tante le generazioni che si ricordano con affetto di Ida, custode della scuola elementare "Vittorio Piccinini" di via Filippo Fiorentini a Casal Bruciato, nel IV municipio. Per oltre quarant'anni si è occupata di aprire e chiudere il cancello, tenere puliti gli spazi esterni, presidiare l'area come ogni custode fa nelle scuole di Roma. Poi è andata in pensione, ma non è andata via. Il 24 gennaio il dipartimento patrimonio di Roma Capitale ha firmato una diffida al rilascio dell'immobile, notificata il 30 gennaio. Entro 15 giorni, in teoria, la casa dovrà essere svuotata o ci sarà l'intervento delle forze dell'ordine.

"Non siamo occupanti senza titolo"

Una richiesta, firmata dalla direzione servizio patrimonio, motivata non da una morosità ma dall'assenza di un titolo: "Occupazione senza titolo", si legge nella missiva che RomaToday ha potuto visionare. Ma Daniele Sabatini, 41 anni, figlio di Ida e nato in quella casa, non ci sta: "Siamo sempre stati regolari, forse tra i pochi a Roma - denuncia al telefono - perché quanto è andata in pensione mia madre, il Comune le ha attivato un contratto di concessione. I bollettini sono iniziati ad arrivare nel 2017, abbiamo pagato sempre tutto, bollette comprese. E sui documenti non c'è scritto 'indennità di occupazione'".

Condizioni di salute estremamente gravi

Ad un certo punto, continua Daniele, qualcosa è cambiato: "Hanno iniziato a mandarci i servizi sociali - prosegue - e volevano mettere mamma in una Rsa, nonostante fosse assistita da me e dagli infermieri. E' gravemente malata, invalida, quasi del tutto allettata. Ha un'artrosi diffusa, probabile Alzheimer, ha avuto vari ictus, demenza senile e problemi di assorbimento intestinale. Non vivrà a molto, forse sei mesi massimo un anno". L'uomo, che ha la residenza nello stesso alloggio, dove vivono anche la moglie e i due figli, ha lasciato il lavoro per accudirla: "Sono fotografo - specifica - e sto aspettando che mi accordino l'indennità di accompagno per pagare una badante e tornare a lavorare".

La richiesta di un alloggio alternativo

"Io da qui me ne posso anche andare, se trovano una casa alla mia famiglia - chiede Daniele -. È giusto che la scuola si riprenda gli spazi, va bene. Ma ci vogliono alternative. Purtroppo hanno fatto di tutta l’erba un fascio, ci sono tanti ex custodi abusivi o figli e nipoti senza titolo dentro, qui invece siamo regolari e paghiamo tutto da anni. Mia madre fece richiesta di alloggio popolare, ma avendo ricevuto i bollettini per pagare una concessione regolare, abbiamo rimandato la questione pensando di essere garantiti, di non dovercene andare almeno fino al decesso di mia madre".

Sfratto sospeso

Della situazione di Ida e della sua famiglia si è interessata la presidente del comitato di quartiere Stefania Martelloni, oltre al consigliere municipale della Lega Fabrizio Montanini, che ha lanciato un appello al minisindaco Massimiliano Umberti e al sindaco Roberto Gualtieri. Nella serata del 7 febbraio è arrivato anche un post Facebook della senatrice della Lega, Simonetta Matone e per l'8 febbraio è prevista una visita del consigliere regionale di Forza Italia Marco Colarossi. RomaToday ha contattato l'assessorato al patrimonio e alle politiche abitative: da quanto risulta, la lettera è stata inviata dopo che la scuola ha espresso la necessità di avere indietro gli spazi, interessando il municipio. Ma, almeno così emerge, nessuno sfratto verrà eseguito "date le condizioni di salute della signora".