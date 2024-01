Un gruppo di giovani imprenditori salva l'ex Cinema Palazzo. Ecco cosa diventerà

L'ex Cinema Palazzo a San Lorenzo è salvo. Ci sono voluti tre anni e mezzo dallo sgombero del novembre 2020, quasi 15 da quando venne occupato dopo essere rimasto vuoto e a rischio di diventare un supermercato o un bingo. Oggi c'è un futuro brillante per l'edificio di piazza dei Sanniti, fatto di eventi culturali, formazione, apertura al territorio.

L'ex Cinema Palazzo è salvo

Nei giorni scorsi, infatti, si è conclusa ufficialmente la trattativa tra una cordata di giovani imprenditori romani e la proprietà dell'edificio, che ha portato alla concessione in gestione di tutto lo spazio, circa 1.200 metri quadri totali, tramite un contratto d'affitto pluriennale. Che, tra due anni, potrebbe trasformarsi in acquisto qualora ci fossero le condizioni giuste per entrambi i soggetti in causa.

Un gruppo di giovani imprenditori romani

L'annuncio ufficiale c'è stato durante un'iniziativa del Pd romano, organizzata al cinema Andromeda dal minisindaco del XIV, Marco Della Porta. Un'iniziativa in cui si è discusso di politiche culturali, in un periodo segnato dalla faida tra destra e sinistra sul controllo della Fondazione Teatri di Roma. Davide Dose, uno degli ideatori di "Spaghetti Unplugged", ha fatto sapere che saranno loro a prendere le redini dell'ex cinema di piazza dei Sanniti, occupato dal 2011 al 2020 e sgomberato durante la giunta di Virginia Raggi.

Aule studio, teatro e musica

L'esperienza decennale di "Spaghetti Unplugged" e delle serate comedy e musicali dell'Alcaraz Live viene trasportata sull'ex Cinema Palazzo, per farlo diventare una casa del talento musicale e teatrale, ma anche uno spazio aperto alla cittadinanza, a studenti e lavoratori freelance con aule studio e co-working. Ci sarà un palco polifunzionale e spazi per proiezioni, stand-up comedy, concerti, incontri. Ma soprattutto una scuola di teatro e una di musica. E una platea con una galleria sviluppata su due livelli. Insomma, addio a progetti di mega ristoranti, sale da ballo o esercizi commerciali.

L'organizzazione degli spazi interni

Entrando nello specifico del progetto, come è possibile vedere sul sito "Siamo Palazzo" (c'è anche già un account Instagram), la struttura si svilupperà su due piani per 1.200 mq, con una platea e una galleria su due livelli all'interno. Di giorno sarà aula studio ad accesso libero, una Music Academy e un bar bistrot. Di sera Palazzo (questo il nome scelto) si trasformerà per talk, incontri, spettacoli teatrali, proiezioni, stand-up comedy (nel rispetto della tradizione di "Spaghetti Unplugged" e dell'Alcaraz Live) e concerti. "Uno spazio polifunzionale e un crocevia di esperienze culturali e artistiche che unisce al suo interno diverse anime - spiegano i nuovi gestori sul sito del progetto - . Questo spazio è messo a disposizione di chiunque cerchi non solo un ambiente tranquillo ma anche un punto d’incontro per chi desidera condividere idee e trovare ispirazione. L’aula studio, infatti, aspira a creare una comunità di apprendimento e collaborazione e vuole promuovere uno spirito di condivisione e supporto reciproco". "L’obiettivo - sottolineano - è far diventare Palazzo un punto di riferimento per la pratica e la formazione musicale".

Del Bello (Pd): "Pronti entro l'estate"

"Questi ragazzi nascono proprio a San Lorenzo - commenta la presidente del II municipio, Francesca Del Bello - perché hanno mosso i primi passi artistici a 'Marmo', a piazzale Verano. Da molti mesi erano dietro all'idea di prendere la struttura, la trattativa è stata lunga. Adesso si stanno occupando di far bonificare la copertura in amianto, poi ristruttureranno l'interno ma senza cambiare nulla dell'impianto originale. Anche per questo i lavori dureranno relativamente poco, penso che entro l'estate potranno inaugurare, anche se loro sono intenzionati a una inaugurazione già a marzo". "Non vogliono essere il proseguimento dell’esperienza dell’occupazione - specifica poi l'esponente Pd -, ma disponibili ad essere un luogo aperto che accolga tutte le varie iniziative del quartiere e non solo, in una San Lorenzo che ha bisogno di spazi. Ci saranno anche spettacoli. Il palco, dove c’era originariamente lo schermo del cinema, verrà attrezzato e ristrutturato affinché sia utilizzabile in maniera modulare. Nessuna discoteca, ma spettacoli e concerti tranquilli".