"Memoria genera futuro", gli eventi di Roma Capitale per commemorare l'Olocausto

Presentazioni di libri, spettacoli teatrali, mostre, incontri riservati alle scuole. Il 27 gennaio si commemorano le vittime della violenza nazista, nel giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e Roma Capitale ha organizzato molti eventi per ripercorrere la Storia, conservare la Memoria e impedire che un genocidio del genere si possa mai più ripetere. Il titolo della rassegna del 2024 è "Memoria genera futuro".

Gli appuntamenti per il Giorno della Memoria a Roma

In realtà molti eventi hanno avuto luogo già nei giorni scorsi. Ma la concentrazione maggiore sarà in questi giorni, nel weekend. E proseguiranno fino al 31 gennaio. Circa 60 gli appuntamenti in totale per ricordare la tragedia della Shoah, la deportazione e lo sterminio di milioni di ebrei, ma anche per commemorare la prigionia e la morte di Sinti e Rom, omosessuali, Testimoni di Geova, apolidi, militari e oppositori politici antifascisti e antinazisti.

La mostra al Ghetto

Tra i tanti eventi, il pubblico potrà riflettere su una delle pagine più dolorose della storia di Roma con il percorso espositivo "Le parole dell'odio". Gli ebrei romani venduti ai nazisti, ospitato nella sede della Fondazione Museo della Shoah. Al Palazzo delle Esposizioni, invece, sarà Ascanio Celestini a restituire voce alla memoria con il reading-spettacolo Storie di persone. Alla Casina dei Vallati, in via Portico d'Ottavia, dal 25 gennaio e fino al 15 febbrario, infatti, si tiene un percorso espositivo a forte impatto emotivo, con documenti originali e un'installazione immersiva, visiva e sonora. Progetto promosso dalla Comunità Ebraica di Roma e dalla Fondazione Museo della Shoah, a cura di Amedeo Osti Guerrazzi e Giorgia Calò, è co-organizzato dal Centro di Cultura Ebraica, l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma e la Fondazione per il Museo Ebraico di Roma. A ingresso libero.

Le donne e i lager

Tra i tantissimi appuntamenti, che sono consultabili a questo link , si segnala oggi venerdì 26 gennaio dalle 17 l'incontro "Donne, lager, ritorno" alla Casa della memoria e della storia, in via di San Francesco di Sales 5. Riflessioni e letture sul tema della deportazione femminile nei lager nazisti. Intervengono Aldo Pavia (Vice Presidente Nazionale ANED), Marina Pierlorenzi (Presidente ANPI Comitato provinciale di Roma) e Paolo de Zorzi (Presidente ANPPIA Roma). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Teatro Tor Bella Monaca

Al teatro Tor Bella Monaca, in via Bruno Cirino 10, sempre il 26 gennaio ma alle 21 va in scena "Fantasmi", di Paolo Maria Congi, regia Flavia Pinti, con Anna Clelia Catucci, Cristiano Arsì, Indri Shiroka, Paolo Maria Congi, Patrizio Recchioni e Pier Paolo Pediconi. Ambientato nel 1943 in Italia, d'inverno, è la storia di due gemelli che vivono soli nella loro grande casa borghese, isolata dal mondo. E il modo in cui entrambi impattano drammaticamente con la realtà della guerra, con la Repubblica di Salò e l'occupazione nazista. Ingresso a pagamento.

Poesia sulla Shoah

Sempre in periferie, stavolta al Laurentino, la mattina di sabato 27 gennaio (10.30) la Biblioteca di piazza Elsa Morante organizza un incontro del gruppo di poesia diretto da Anna Maria Curci. Il titolo della mattinata è "Poesia in cerchio. Poesia della Shoah" e si partirà dal libro "Non ho avuo il tempo di finire" di Selma Meerbaum-Eisinger, poetessa tedesca di origini ebree. Ingresso libero.

Gli incontri, gli spettacoli, le mostre si sviluppano poi fino al 31 gennaio, in molteplici luoghi di cultura e istituzioni del territorio, dal centro alla periferia.