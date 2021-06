Europei, piazza del Popolo alza il volume: due giorni di grande musica. Il programma

Piazza del Popolo si prepara a ospitare due giorni di grandi eventi musicali per tutti i gusti, con artisti emergenti e di primo piano, grazie alla sinergia tra il Dipartimento Cultura di Roma Capitale, Zetema e Filmmaster Events. Dal jazz a Irene Grandi, passando per il tango e le note dell’Accademia di Santa Cecilia, il palco dell’UEFA Festival offrirà a cittadini e turisti performance di assoluto rilievo in grado di coinvolgere un pubblico trasversale.

Domenica 20 giugno, alle ore 10.15, si esibiranno gli allievi della scuola di Danza del Teatro dell’Opera con la ‘Cavalleria Rusticana’. A seguire, dalle ore 11.45 il concerto della ‘Fabbrica Young Artist Program’ composta da soprani, mezzosoprani, tenori, basso – baritono, basso e pianoforte. Sempre domenica 20 giugno, alle ore 21.00, sul palco di Piazza del Popolo salirà Irene Grandi con il Power Trio. La cantante fiorentina si esibirà in uno spettacolo che mescolerà potenza e poesia, incarnando tutta la sua anima rock.

In occasione della Festa Europea della Musica, il 21 giugno, Michele Pavese con il ‘Roman Classic Jazz Heritage’, in un’iniziativa della Fondazione Musica per Roma, accompagnerà dalle 11.15 il solstizio d’estate con sonorità che ripercorrono le note di Louis Armstrong, in un viaggio sonoro alle origini del blues.

La giornata proseguirà con il tango della Junta Escondida, a partire dalle ore 15.45, in una commistione musicale tra odio e amore che rendono questo genere una delle più alte espressioni del melodramma. A intervallare i due match proiettati sui maxischermi ci sarà un djset ‘Rhythmic History Live’, dalle 20.00 alle 20.30 con Dimensione Suono Roma, che farà crescere ancor di più il volume per lanciare nel ballo tutti gli appassionati di ritmi più frenetici.