"Siamo ponte tra le nostre comunità locali e l'Ue"

Servono a collegare territori ed Europa, dando ai cittadini l'opportunità di informarsi sulle attività delle istituzioni europee e sulle opportunità che l'Ue offre. Ma anche dando loro la possibilità di confrontarsi e fare sentire la propria voce dialogando con eurodeputati e rappresentanti delle istituzioni. Parliamo degli Europe Direct, i centri creati da Parlamento e Commissione Ue in tutto il Vecchio Continente. Il centro di Roma è aperto dal 2021.



Cos’è l’Europe Direct e quando è nato? Di cosa vi occupate?

Lo Europe Direct è un’antenna della Commissione Europea ed è parte di una rete di centri presenti nelle varie regioni e provincie degli Stati Membri dell’UE. Gli ED svolgono un ruolo di collegamento diretto tra i territori locali e l'Unione Europea. Lo Europe Direct Città Metropolitana di Roma è operativo nel territorio della capitale dal 1° agosto 2021 e attraverso attività di informazione e coinvolgimento, lavoriamo in sinergia con gli enti territoriali, pubblici e privati per favorire una migliore comprensione del funzionamento e delle responsabilità dell'UE, e promuovere attivamente e in modo continuativo la partecipazione dei cittadini, allo scopo di rafforzarne il senso di responsabilità nei confronti del progetto europeo e sensibilizzarli sui vantaggi che l'UE offre loro quotidianamente. Come Europe Direct contribuiamo a identificare gli aspetti delle politiche europee che sono importanti per le comunità locali e a formulare messaggi e attività utili a soddisfare le esigenze del territorio, recependo anche le istanze dei cittadini che consentono di fornire un riscontro alle istituzioni dell'UE.

Qual è secondo voi la percezione che hanno i cittadini del vostro territorio dell’Unione europea?

Le istituzioni europee sono troppo spesso percepite dalla cittadinanza, come realtà lontane, non capaci di comprendere le difficoltà e le necessità della vita quotidiana del singolo. Tuttavia, è necessario fare una distinzione, mentre la fascia di età tra i 50-65 anni ha una percezione negativa delle istituzioni europee, la percezione migliora notevolmente se il target di riferimento è la fascia di età 18-30 anni. Probabilmente, ciò è dovuto al fatto che i giovani in età 18-30 anni fanno parte della generazione Erasmus+, quindi nati e cresciuti in una società incentrata sui valori su cui l’UE si fonda, democrazia, stato di diritto, tutela dei diritti umani, libertà di circolazione, sviluppo.

Perché secondo voi è importante che l’Ue abbia promosso la Conferenza sul futuro dell’Unione europea?

Crediamo fortemente che la Conferenza sia stato un ottimo strumento di democrazia partecipativa, che le istituzioni europee hanno scelto di mettere a disposizione della cittadinanza, con l'obiettivo di incentivare la partecipazione democratica e colmare il gap di cui parlavamo prima, per far capire che in realtà le istituzioni sono attente e ben disposte ad ascoltare e prendere in analisi le proposte dei cittadini. Pur ritenendo molto importante questo strumento, crediamo che sia necessario sempre più promuovere e realizzare strumenti simili e rafforzare quelli già esistenti (vedi lo strumento delle Iniziative dei cittadini europei), in grado di avvicinare il cittadino e sensibilizzarlo ai temi europei, facendolo sentire un vero e proprio protagonista del processo di integrazione e di sviluppo dell’UE.

Quali sono le attività che avete promosso in relazione alla Cofoe? Qual è stata la reazione dei cittadini?

In qualità di Europe Direct Città Metropolitana di Roma, abbiamo implementato diverse attività di promozione e comunicazione online e offline per aumentare la consapevolezza della cittadinanza rispetto allo strumento della CoFe. Come ED Città Metropolitana di Roma abbiamo strutturato una strategia di comunicazione suddivisa in base ai diversi target (es. post e video per i social media, podcast, meeting e conferenze, newsletter ecc.). Il 17 marzo abbiamo inoltre realizzato una conferenza tenutasi presso Spazio Europa nei locali dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia dal titolo “Intelligenza artificiale e smart cities-prospettive a confronto tra presente e futuro" in cui abbiamo posto l'attenzione sul tema della transizione digitale, uno degli argomenti della Conferenza. Il 9 maggio infine, in occasione della Festa dell'Europa, che quest'anno coincideva anche con la chiusura della CoFe, abbiamo realizzato una conferenza "Giovani Europei - il ruolo dei giovani nel futuro dell'Unione Europea" presso il CDE A. Spinelli dell'Università La Sapienza di Roma, dando invece maggior spazio agli studenti e ai giovani di condividere le loro idee. La partecipazione agli eventi e alle varie attività di comunicazione è stata abbastanza positiva, tuttavia, spesso tra i partecipanti agli eventi, la percentuale di coloro che avevano già presentato la loro proposta sulla piattaforma della Conferenza era molto bassa.

Quali sono le idee e le proposte che sono emerse dai vostri eventi #latuaparolaconta? Cosa chiedono i cittadini del vostro territorio all’Europa?

Le proposte maggiormente emerse sono legate alla maggiore tutela e protezione dei dati personali legati ai vari strumenti di Intelligenza artificiale, la percezione di rischio e pericolo è molto elevata, e il secondo aspetto emerso è la necessità di avvicinare ancora di più le Istituzioni europee, magari rafforzando ulteriormente la comunicazione dedicata alla cittadinanza.

Quali sono i prossimi eventi/attività che state organizzando?

Come centro Europe Direct Città Metropolitana di Roma, oltre a continuare a svolgere la nostra campagna di comunicazione presentata a inizio anno nell’ACP 2022, ci impegniamo a realizzare eventi e conferenze, utili a rafforzare il network delle organizzazioni operative sul territorio di nostra competenza e a raggiungere gli obiettivi di promozione delle politiche e delle opportunità europee. In tale ottica, il 27 maggio saremo presenti ad un evento, realizzato in collaborazione con l’ISS Gramsci di Valmontone, scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, per raccontare agli studenti le attività che gli enti europeisti presenti sul territorio regionale svolgono per aumentare ed incentivare la partecipazione alla vita democratica dei giovani. Il team del nostro ED è giovane e dinamico, questo ci permette di cogliere tutte le opportunità possibili per rispondere alla nostra mission!