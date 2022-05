“Dialoghiamo sull'Europa con i cittadini”

Servono a collegare territori ed Europa, dando ai cittadini l’opportunità di informarsi sulle attività delle istituzioni europee e sulle opportunità offerte dall’Ue, anche tramite eventi e momenti di confronto in cui la cittadinanza è protagonista, a partire dai giovani e dagli studenti. Sono gli Europe Direct, i centri creati da Parlamento e Commissione Ue in tutti i Paesi membri. Abbiamo parlato con Claudia Salvi, del centro Europe Direct Roma Innovazione.

Cos’è l’Europe Direct e quando è nato? Di cosa vi occupate?

Formez PA ha ospitato per la prima volta il centro Europe Direct nel periodo 2013-2017, riconfermato per tre volte consecutive fino all’attuale periodo 2021-2025 (l’unico dei 3 centri operativi in Lazio). La rete Europe Direct (ED) è coordinata dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea ed è gestita nel nostro Paese dalla rappresentanza in Italia dell’Unione europea. Conta circa 44 centri in Italia e 424 nell’Ue, che agiscono come intermediari tra l’Unione e il territorio, organizzando iniziative e progetti rivolti ai cittadini. Di fatto, sono dei centri di informazione sia della Commissione che dell’Europarlamento. Essendo inserito nell’Area innovazione digitale, il centro ha una forte presenza online e sulle piattaforme social, aumentata durante il periodo pandemico. Sono attivi sportelli al pubblico telematici, canali informativi digitali e banche dati relative agli eventi, i bandi e i programmi europei. Organizza regolarmente webinar ed eventi di dialogo con la cittadinanza su una varietà di temi legati all’azione dell’Ue, nonché attività informative con scuole e università.

Qual è secondo voi la percezione che hanno i cittadini del vostro territorio dell’Ue?

C’è ancora un’enorme disinformazione relativamente alle politiche europee, specialmente nelle aree più distanti dai grandi centri urbani. C’è necessità di essere maggiormente presenti con iniziative e attività a livello locale.

Perché secondo voi è importante la Conferenza sul futuro dell’Europa?

La Conferenza si è tenuta nel periodo della pandemia con poche possibilità di organizzare eventi di ampia portata in presenza. Sarebbe utile prolungarne la durata per far conoscere maggiormente questo importante strumento di consultazione.

Quali attività avete promosso in relazione alla Conferenza? Qual è stata la reazione dei cittadini?

Una prima consultazione “pilota”, su iniziativa congiunta di Europe Direct Roma Innovazione e Europe Direct Siena, è stata organizzata prima del lancio della Conferenza. L’obiettivo era raccogliere le opinioni e le aspettative dei cittadini in merito alle priorità delineate e agli impegni assunti dalla Commissione nello Stato dell’Unione del 2020. Sono poi state organizzate due attività per la presentazione della piattaforma della Conferenza ed un’attività di partecipazione con i giovani. Nel 2022 sono state organizzate due consultazioni: una sul tema “Green Deal europeo: il ruolo dei cittadini e dei Comuni nella lotta ai cambiamenti climatici” e una sul “Piano europeo per la lotta al cancro: nuove azioni per migliorare l’accesso alla prevenzione, alla diagnosi precoce, al trattamento e all’assistenza”.

Quali idee e proposte sono emerse dai vostri eventi #latuaparolaconta?

Dal dibattito sul Green deal europeo sono emerse 8 proposte: rendere l’Ue più forte a livello internazionale per poter incidere maggiormente sulle politiche climatiche globali, sorvegliare meglio l’utilizzo dei fondi europei (con dei vincoli ambientali), approfondire i controlli sulla gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, incentivare abitudini più sostenibili tramite sostegni finanziari alle fasce sociali meno abbienti. Andrebbero poi introdotti degli specifici reati ambientali da perseguire anche localmente, così come delle regole comunitarie sull’utilizzo dei pesticidi ed una giornata europea della piantumazione. Quanto al dibattito sul piano contro il cancro, è stata sottolineata l’importanza della divulgazione, soprattutto riguardo alle cosiddette Breast unit (centri di senologia multidisciplinari). In queste strutture andrebbero inoltre inserite le figure di estetiste e nutrizioniste per accompagnare le pazienti nel superamento della trasformazione fisica che le terapie comportano. I centri dovrebbero inoltre dotarsi di unità mobili per portare la prevenzione oncologica capillarmente nei territori, mentre si è proposto un ripensamento del ruolo dei medici di famiglia nella lotta contro il cancro, a cominciare dalla prenotazione delle visite oncologiche tramite queste figure (e le farmacie).

Cosa chiedono i cittadini del vostro territorio all’Europa?

Che ci sia una maggiore presenza nei controlli su come vengono attuate le misure europee a livello nazionale e su come vengono utilizzati i finanziamenti.

Quali sono i prossimi eventi/attività che state organizzando?

Attualmente stiamo erogando un ciclo di 15 webinar intitolato “Lezioni d’Europa” per approfondire la conoscenza delle istituzioni e delle politiche europee. L’edizione 2022 del ciclo riprende la collaborazione, iniziata lo scorso anno, tra il centro Europe Direct Roma Innovazione, il centro Europe Direct dell’Università di Siena, il centro Europe Direct di Trapani Sicilia ed il centro Europe Direct dell’Università Roma Tre. Seguirà un secondo ciclo di 3 eventi sull’economia circolare e attualmente siamo impegnati con l’organizzazione di due eventi per far conoscere le opportunità europee ai giovani e per celebrare l’Anno europeo dei giovani e la festa dell’Europa. Tra settembre e dicembre verrà organizzato un gioco online con gli istituti delle scuole superiori per sensibilizzare gli studenti (specificamente del quarto anno superiore) sui temi europei, promuovendo una maggiore consapevolezza europea in un’ottica di partecipazione democratica attiva.