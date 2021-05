Eur e Torrino senz'acqua per 10 ore: ecco le strade interessate

Avviso di sospensione idrica in programma, Acea Ato 2 ha comunicato che per consentire interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e improcrastinabili, volti a migliorare l’efficienza del servizio, sospenderà il flusso idrico in alcune vie del IX Municipio del Comune di Roma tra venerdì 7 e sabato 8 maggio. Per limitare i disagi per i cittadini, Acea Ato 2 svolgerà i lavori nel corso della notte. Di conseguenza, dalle ore 22:00 di venerdì 7 maggio alle ore 09:00 di sabato 8 maggio, si verificheranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione.

Le strade interessate

Via di Decima, Via della Grande Muraglia (tra Via di Decima e Piazza Monte di Tai) , Via del Fiume Giallo, Via Pechino, Via Ildebrando Vivanti, Via Cina, Via Mar della Cina, Via delle Comete, Via Caterina Troiani, Via Delle Costellazioni, Viale Camillo Sabatini.

Viale Inigo Campioni, Viale Roberto Lordi, Viale Sabato Martelli Castaldi, Piazza Otello Boccherini, Piazza A. Hazon, Via Mario Mona, Via Carlo Moneta, Largo Clinio Misserville, Via della Seta, Via Monte dei Nove Draghi, Via Padre Giovanni Antonio Filippini, Viale Don Pasquino Borghi, Viale Beata Vergine del Carmelo, Via Nanchino · Via Fiume delle Perle, Via dell’Equitazione.

Via Domenico Jachino, Via dell’Orsa Maggiore, Via Leonardo Umile, Via Sergio Forti, Via Giuseppe Mendoza, Via Giuseppe Perego, Via Deserto di Gobi, Via Shangai, Via Del Bambù, Via Pagoda Bianca, Via di Mostacciano, Via del Fosso del Torrino, Piazzale Cina, Piazza di Monte Tai.

Servizio di rifornimento tramite autobotti

Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, dalle ore 22:00 di venerdì 7 maggio alle ore 09:00 di sabato 8 maggio, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in Piazzale Cina e Largo Clinio Misserville. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2 invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.