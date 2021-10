VIDEO | Eur blindato in vista del G20, i Carabinieri iniziano a sorvegliare la Nuvola

Giubbotti antiproiettili e mitra. I carabinieri hanno iniziato a mettere in sicurezza la zona in vista del summit tra i leader più importanti del mondo il prossimo 30-31 ottobre.

Il Palazzo dei Congressi entra in clima G20: sono iniziate le attività preventive di sicurezza in vista del prossimo summit tra i leader più importanti del mondo, il 30 e il 31 ottobre. Diverse unità di carabinieri, infatti, hanno presidiato la zona e, da qui a sabato, blinderanno l'Eur: divieti di transito e di parcheggio previsti in numerose aree limitrofe.

G20 a Roma blindato

Summit dei capi di Stato che sarà blindato, con tiratori scelti, un elicottero ed un'area di massima sicurezza di oltre 10 chilometri a cui potranno accedere solo gli addetti ai lavori con gli appositi pass attraverso varchi presidiati. Oltre a ciò è previsto anche l'utilizzo di droni, ma anche di dispositivi militari ad alta tecnologia che verranno utilizzati sabato e domenica per per garantire la sicurezza del G20 di Roma. Per l'evento è previsto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. L'ultima di una serie di riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Matteo Piantedosi, si è tenuta questa mattina a palazzo Valentini.

Misure di sicurezza a Roma

Oltre ai vertici delle forze dell'ordine della Capitale, hanno partecipato la struttura di missione e l'ispettorato di polizia della presidenza del Consiglio, l'Esercito, l'Enav, l'Enac e Roma Capitale, per la messa a punto della cornice di sicurezza che verrà garantita agli eventi. Un piano che riserva massima attenzione alla tutela delle delegazioni negli impegni istituzionali e nei programmi collaterali ma che allo stesso tempo è volto a limitare le ricadute sul normale svolgimento della vita cittadina. Le riunioni si susseguono a ritmo continuo per mettere a punto il dispositivo che viene aggiornato costantemente. Il prossimo comitato è previsto per giovedì pomeriggio.

Piano Protezione Sanitaria

G20 a Roma che si svolgerà in emergenza pandemica Coronavirus. Proprio in relazione a tale aspetto, come annunciato dall'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "E' attivo da oggi il Piano di Protezione sanitaria per il G20 previsto a Roma con inizio attività in data odierna e che terminerà il 1 novembre. Il Piano, a cura dell'Ares 118 e sotto il coordinamento del Prefetto di Roma, prevede la realizzazione di postazioni di soccorso fisse e ambulanze dedicate all'evento, la predisposizione in prossimità de La Nuvola di mezzi e personale anche in assetto NBCR (nucleare-biologico-chimico-radiologico) e una tenda da decontaminazione. La gestione e l'organizzazione di tre centri-tampone ubicati presso La Nuvola, il Palazzo dei Congressi ed il Centro accrediti con personale della Asl Roma 2. Il potenziamento della rete di emergenza sanitaria territoriale su tutta l'area romana. Lo stato di allerta della Rete ospedaliera dell'emergenza con particolare riguardo ai DEA di II livello, Policlinico Umberto I e Policlinico A. Gemelli. Partecipazione all'Unità di crisi Interistituzionale sotto il coordinamento del Prefetto. Il trasporto protetto di eventuali soggetti Covid positivi presso le strutture ricettive appositamente predisposte con allerta dei Dipartimenti di Prevenzione della Asl Roma 1-2-3 e dei Covid Hotel. Nelle giornate interessate sono previsti impieghi straordinari di mezzi di soccorso, automediche, mezzi in biocontenimento e personale sanitario aggiuntivo, il tutto per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento senza limitazioni nella gestione ordinaria dell'emergenza sanitaria. Un ringraziamento particolare va a tutto il personale sanitario e dei soccorsi impegnati di Ares 118 e della Asl Roma 2".

Entrando nel dettaglio il Piano prevede: presso il Centro Congressi La Nuvola un punto di primo intervento con personale medico ed infermieristico e relative attrezzature per la stabilizzazione del paziente; mezzi di soccorso medicalizzati Ares 118 e ospedale militare Celio; Punto per effettuare i tamponi per Covid; Mezzi e personale Ares 118 per decontaminazione NBCR. Presso il Palazzo dei Congressi presso cui sarà attivato il Media Center, un punto di primo intervento con personale medico ed infermieristico e relative attrezzature per la stabilizzazione del paziente; mezzi di soccorso medicalizzati Ares 118 e ospedale militare Celio; Punto per effettuare i tamponi per Covid (Asl Roma 2); presso l'Auditorium della Tecnica in cui sarà attivato il Centro Accrediti, un punto di primo intervento con personale medico ed infermieristico e relative attrezzature per la stabilizzazione del paziente, mezzi di soccorso medicalizzati Ares 118 e ospedale militare Celio, Punto per effettuare i tamponi per Covid (Asl Roma 2).