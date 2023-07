Villa Ada, dopo la melma arriva la misteriosa chiusura. Eventi spostati, ma nessuno conosce i motivi

L'evento musicale "Spaghetti Unplugged", che quest'anno è arrivato alla decima edizione, è stato spostato in altra sede a due giorni dall'appuntamento previsto domenica 9 luglio. Il concerto di Goran Bregovic, che inizialmente avrebbe dovuto subire lo stesso destino, è stato invece quasi subito riportato all'originale location. Nelle ultime ore sta succedendo qualcosa a Villa Ada, in questo inizio di estate romana 2023, ma non si capisce cosa. Anche perché nè gli organizzatori, né il Municipio, né il Comune forniscono spiegazioni esaustive.

Il festival spostato da Villa Ada all'ultimo momento

"Non ci crederai, ma abbiamo un altro segreto da rivelarti: la vera location della nostra festa di compleanno è Parco Schuster". A scriverlo è l'account Facebook del festival "Spaghetti Unplugged", previsto nella penisola del laghetto, che il 9 luglio aveva in scaletta tra gli altri Margherita Vicario, Galeffi, Valerio Lundini, Noemi e Violante Placido. Un cambio che è stato "una sorpresa anche per noi" dicono gli organizzatori "per motivi non dipendenti da noi, Villa Ada ritarda la sua apertura di qualche giorno". E quel giorno è oggi, martedì 11 luglio, spiegavano gli organizzatori.

Il mistero di Goran Bregovic

Poi, il 10 luglio, una seconda comunicazione, stavolta da parte dell'organizzazione del Villa Ada Festival: "Il concerto di Goran Bregovic verrà spostato a Parco Schuster". Di nuovo. I motivi? "Tecnico logistici" dicono quelli ella About Srl. Non intoppi amministrativi (come per esempio permessi non arrivati in tempo, visto che Villa Ada è vincolata). Pochi minuti dopo, però, arriva una seconda comunicazione: "Si rimane a Villa Ada". Tempo poco più di un'ora cambia di nuovo tutto, le cause tecnico-logistiche che stavano portando l'artista di Sarajevo in zona San Paolo/Garbatella sono venute meno. Tutto risolto.

Forse c'entra la "melma" del post Womad?

Per qualcuno i motivi reali dello spostamento definitivo di "Spaghetti Unplugged" e di quello momentaneo di Bregovic potrebbero annidarsi nei problemi che ci sono stati dopo Womad, il festival di musica internazionale che si è tenuto dal 9 all'11 giugno al laghetto di Villa Ada. L'area, allagatasi a causa dei nubifragi di quel periodo, ha necessitato di un'opera di bonifica non semplice, con divieti rigidi da parte della Sovrintendenza Capitolina. E' solo un caso che dopo il problema dell'allagamento, denunciato dalle associazioni ambientaliste, l'apertura di Villa Ada sia slittata a martedì 11 luglio? Chissà che l'attività non abbia influito sull'evento di domenica, creando qualche indecisione anche al concerto di martedì, poi confermato dopo lo "scampato pericolo". Dal Comune, dal municipio e dagli stessi organizzatori spiegazioni precise non sono arrivate.