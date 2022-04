Prima la fuga di gas poi l'esplosione, paura in una villa

Prima la fuga di gas, poi l'esplosione, potente, che ha letteralmente squarciato i piani inferiori. Paura alle prime luci di venerdì. La deflagrazione in una villetta di Bracciano, in provincia di Roma. Scossa, ma illesa la proprietaria di casa, una 81enne, trasportata in ospedale sotto choc.

L'esplosione è stata avvertita nitidamente in tutta l'area rurale della strada poderale del Sambuco, nell'omonima località del comune lacustre. Alle 7:00 la richiesta d'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia di Bracciano.

Ad essere coinvolta nella deflagrazione una villetta indipendente abitata da un'anziana signora. Una forte esplosione, per probabile fuga di gas, che ha interessato e danneggiato seriamente i garage e la taverna che si trovano al primo ed al piano sotterrano dell'immobile. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.