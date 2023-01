Wurstel imbottiti di chiodi lasciati nel parco: la denuncia dello youtuber

Un wurstel pieno di chiodi. E’ questa la segnalazione che arriva dal parco de La Rustica, un polmone verde frequentato da chi pratica sport, da chi ama stare all’aria aperta ed anche da cittadini a cui piace farlo in compagnia del proprio cane. Com’è nel caso dello youtuber foggiano Nathan.fg, al secolo Dario D’Onofrio: la persona che ha rinvenuto l’esca.

“Poteva diventare la giornata più brutta di tutta la mia vita” ha commentato l’influencer con un video che, su Tik Tok, in poche ore ha sfiorato i 30mila like. Il motivo della segnalazione, poi mostrato alla videocamera, è rappresentato da tre tranci di wurstel imbottiti di chiodi. Le esche, verosimilmente lasciate per uccidere qualche cane, sono state individuate un attimo prima che i quadrupedi di D’Onofrio potessero ingerirli.

“Non so davvero che cosa passi per la testa di certi individui. Mi vergogno di far parte del genere umano se siamo davvero questo. Ho guardato sul web e mi rendo conto che situazioni come queste succedono ovunque e fin troppo spesso. Bisogna fare qualcosa” ha aggiunto lo youtuber foggiano.