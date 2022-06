Esami 2022, il Tar dà torto al Codacons: l'obbligo di mascherina resta

La discussione in camera di consiglio davanti alla terza sezione quater del tribunale amministrativo del Lazio si è tenuta il 7 giugno, la decisione è stata resa nota l'8: studentesse e studenti di terza media e quinta liceo dovranno svolgere gli esami indossando la mascherina Ffp2.

Il ricorso, proposto dal Codacons che chiedeva la sospensione dell'ordinanza ministeriale del 28 aprile 2021 sull'obbligo di mascherina, è stato dunque respinto. L'associazione consumatori aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale rispetto al decreto dello scorso anno sulle misure urgenti da applicare per una graduale ripresa delle attività allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19.

L'obbligo del dispositivo sanitario permarrà fino al 31 agosto, perché secondo i giudici amministrativi l'eventuale anticipazione dello stop necessiterebbe di un decreto legge ad hoc. Inoltre, il Codacons è stato condannato a sostenere le spese legali.

Ovviamente critico il Codacons: "Gravissima ed errata la sentenza emessa dal Tar Lazio - si legge in un comunicato - sul ricorso promosso dal Codacons contro l?obbligo delle mascherine a scuola. Una decisione che dimostra come il Tar non abbia compreso che la legge ha integrato l?ordinanza impugnata, per cui il ricorso doveva essere proposto proprio contro quella ordinanza ministeriale. Il risultato di questo errore commesso dal Tar sarà che gli studenti dovranno affrontare gli esami di maturità e di terza media indossando la mascherina, con tutti i disagi e i fastidi del caso, considerato il caldo di questi giorni e le temperature raggiunte nelle aule scolastiche".