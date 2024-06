Maturità al via per oltre 38mila studenti a Roma. La protesta: "Esame obsoleto e troppa pressione"

Ormai è questione di ore: alle 8.30 di mercoledì 19 giugno per 38.540 studenti di Roma e provincia (sono 52.040 in tutto il Lazio) inizieranno gli esami di Stato. La prima prova è quella di italiano, uguale per tutti. Gli studenti potranno scegliere tra sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Seguirà, il giorno successivo, la seconda prova: greco al liceo classico; matematica allo scientifico; economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, solo per citarne alcune. E, infine, il temuto colloquio orale. L’esame di quest’anno sarà il secondo a essere svolto con le normali regole in vigore, dopo i difficili anni del Covid. Non mancano, però, le polemiche da parte della Rete degli studenti medi di Roma, che giudica “il sistema di valutazione dell'esame di maturità incompleto e obsoleto”.

Gli studenti ammessi

Nel Lazio è stato ammesso il 96.8% degli studenti (gli esclusi sono il 3.2%). Un dato leggermente superiore a quello nazionale: 96.4% gli ammessi, 3.6% gli esclusi. E a quello dello scorso anno, con il 3.3% di studenti non ammessi. “A questo proposito ci tengo a rispondere a chi dice che la maturità è una prova inutile, visto che il numero di ammessi agli esami è sempre molto alto – spiega Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) di Roma -. Questo giudizio non tiene conto del fatto che la selezione degli studenti è stata fatta in tutti e cinque gli anni, i ragazzi hanno superato una vera e propria prova di sopravvivenza prima di essere ammessi all’esame finale”.

Il nodo delle commissioni

Sono 1882 (il dato arriva dall’Ufficio scolastico regionale) le commissioni che valuteranno il lavoro degli studenti nel Lazio e che sono composte da componenti esterni e interni, con un presidente esterno. Il 10-15% dei commissari d'esame sarà pescato tra i docenti che sono andati in pensione da non più di tre anni e hanno fatto domanda come commissari o presidenti di commissione. Un dato che, secondo la presidente dell’Anp Lazio, Cristina Costarelli, “non rappresenta una novità ed è in linea con i numeri degli scorsi anni”. In queste ore, al netto delle sostituzioni da effettuare, sarà definito l’assetto definitivo delle commissioni: “In alcune mancano i presidenti e, soprattutto i professori di matematica, che sono più difficili da reperire rispetto a quelli di lettere – chiarisce Rusconi – ma siamo comunque ben lontani dall’emergenza, i numeri delle sostituzioni da effettuare sono in linea con gli anni precedenti”.

Conto alla rovescia per la prima prova

Gli studenti romani, dunque, in queste ore si stanno preparando alla partenza di un esame importante, che non dimenticheranno facilmente. E, in alcune scuole, sono stati i docenti che, spontaneamente e in forma gratuita, hanno proposto ai maturandi di incontrarsi per ripassare insieme. È il caso del liceo scientifico Newton di viale Manzoni, dove in questi giorni le aule della scuola si sono popolate di alunni dell’ultimo anno, che hanno svolto momenti di ripasso e consolidamento sotto la guida dei loro professori. All’Istituto Giovanni Paolo II, invece, gli studenti si sono preparati insieme a commissari virtuali, creati con l’intelligenza artificiale, e con cui hanno simulato il colloquio orale. E, a proposito della digitalizzazione dell’esame di Stato, secondo Rusconi “si tratta di un aspetto che andrebbe migliorato e sviluppato ulteriormente – spiega -. Invece di lasciare i giovani in balia di Instagram e Tik Tok insegniamo loro come poter arricchire ulteriormente la loro prova d’esame, in primis il colloquio orale, con la tecnologia”. Rusconi ci tiene anche a fornire alcuni semplici consigli ai maturandi, in vista della prova di domani: “Non mettete subito mano alla penna – avverte – riflettete bene su quale argomento scegliere, fatevi una scaletta degli argomenti e non abbiate fretta”. Per quanto riguarda poi la seconda prova: “Controllate gli errori fatti, perché sarà il primo argomento su cui, probabilmente, vi confronterete all’orale, ed è meglio non farsi trovare impreparati”.

Studenti contro la prova di maturità

Alla vigilia della partenza, non mancano le polemiche da parte degli studenti sulle modalità di svolgimento dell’esame, come sottolinea Giulia Mingozzi, coordinatrice della Rete degli studenti medi di Roma: “Come sindacato studentesco, e rappresentanti degli interessi scolastici dei giovani non possiamo che domandarci l'effettiva validità della prova di maturità come disegnata dal ministero”. Un sistema di valutazione giudicato “incompleto” e “obsoleto”. “Più che una valutazione delle competenze – aggiunge Mingozzi - vi è una mera valutazione delle conoscenze, esercizi di memoria, centinaia, magari migliaia di pagine di libri imparate a memoria, pronte ad essere dimenticate alla prima giornata di mare”. Il voto numerico, inoltre, porrebbe sugli studenti una forte pressione psicologica: “Questo – sottolinea la coordinatrice della Rete degli studenti medi di Roma - porta spesso a un ambiente scolastico tossico e ad un peggioramento della salute mentale dei ragazzi e dalla loro opinione della scuola come luogo non di formazione e crescita quanto più di punizione e stress”.