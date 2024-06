Maturità 2024, in una scuola di Roma l'esame orale si prepara con un professore virtuale. Video

Prepararsi all’esame di maturità con un professore virtuale, creato dall’intelligenza artificiale, che fa domande come un vero componente della commissione. All’istituto Giovanni Paolo II di Roma i maturandi si prepareranno così alla temuta prova orale, grazie al simulatore sviluppato da un ex studente della scuola, Luigi Pedace, 25 anni, imprenditore nella Silicon Valley.

Il simulatore per l’interrogazione d’esame

Ottavio di Paolo, docente e proprietario dell’istituto, ha scelto di far confrontare i maturandi della sua scuola con il simulatore sviluppato da Pedace: “Credo sia fondamentale che il sistema scolastico si adegui ai nuovi strumenti digitali utili all’apprendimento e Luigi è la persona giusta per aiutarci” spiega. Il progetto ha una duplice utilità: la prestazione virtuale dello studente può abbassarne l’ansia in quanto il simulatore permette di prevedere quanto accadrà durante l’esame nel momento in cui un avatar al femminile o al maschile, risponde, interroga, fa domande, fornisce risposte esattamente come un docente durante l’esame. L’applicazione, dunque, consente al maturando di confrontarsi non solo con il testo ma anche con chi ha di fronte. Perché spesso il problema, durante un esame, non è connesso a quanto si sa - e a quanto si è studiato- ma anche alla tipica ansia da prestazione.

Come funziona

“MaturAI”, questo il nome del progetto, è un sistema di chatbot vocale e visuale avanzato che permette agli studenti di simulare l’interrogazione orale dell’esame di maturità in un ambiente virtuale, seppur realistico e interattivo, e che consente di interfacciarsi con un avatar con sembianze umane che fa domande, dà risposte ed è in grado di fornire feedback. Per la prima volta verrà sperimentato in anteprima, dunque, dai maturandi 2024 dell’Istituto Giovanni Paolo II, ma l’aspettativa per la maturità 2025 è quella di mettere a disposizione l’interfaccia software di Pedace in tutte le scuole italiane. Il software, dopo il test 2024, potrà poi essere inoltre sfruttato per gli esami universitari, per esercitarsi alle interrogazioni e prepararsi ai corsi online.

Di Paolo: “Usiamo l’intelligenza artificiale per promuovere l’equità educativa”

L’intelligenza artificiale può avere un ruolo centrale nella formazione degli studenti, ne è convinto Di Paolo: “Dobbiamo non solo parlare di AI nelle scuole – spiega - ma praticarne l’utilizzo. L'intelligenza artificiale non possiede solo una potente forza trasformativa, ma è uno strumento utile per promuovere l'equità educativa. Molti studiosi e saggisti vedono l'AI come chiave per democratizzare l'accesso alla conoscenza, abbattendo le barriere geografiche ed economiche. Inoltre è possibile creare percorsi di apprendimento personalizzati, adattabili alle esigenze di ogni studente. L'integrazione di queste tecnologie innovative ai nostri sistemi educativi non può che migliorarne l'efficacia. Accogliere e promuovere per primi l’idea di Luigi Pedace è per noi dunque un primo passo in questa direzione. Ciò non toglie – aggiunge Di Paolo – che niente e nessuno potrà sostituire il fattore umano legato alla qualità di un docente, ma MaturAI è sicuramente uno strumento che può migliorare le performance scolastiche degli studenti”.

L’ideatore del progetto: “Un aiuto ai maturandi”

Secondo Luigi Pedace, ideatore di MaturAi è essenziale che il sistema scolastico “esponga gli studenti ai nuovi strumenti digitali utili all’apprendimento, sia perché parliamo a studenti di istituti superiori, quindi nativi digitali, sia perché compito della scuola è educare anche all’utilizzo di queste tecnologie. In questo senso MaturAI vuole essere uno strumento utile ai maturandi in quanto sfrutta un sistema avanzato di Generative AI e Large Language Models che aiutano a prepararsi in modo approfondito, interagendo e conversando con i contenuti accademici, permettendo agli studenti di sostenere con tranquillità un esame orale”.