Maturità 2023, si torna all'esame pre-Covid: "Terremo conto delle difficoltà nell'ultimo triennio"

L'esame di maturità torna all'epoca pre-Covid. Niente più maxi-colloquio da 60 minuti su tutte le discipline come nel 2020 e nel 2021. Nel 2022 già c'era stato un graduale ritorno alla normalità, con la reintroduzione della prima prova scritta in presenza. Anche a Roma e nel Lazio studentesse e studenti si troveranno ad affrontare delle prove quindi quasi completamente nuove per loro, dopo la firma dell'ordinanza da parte del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

Esame di maturità 2023, le date e gli orari delle prove

Iniziamo dalle informazioni di base, più tecniche: la sessione avrà inizio il 21 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta, cioè l'elaborato di italiano. Per la prima volta dopo il Covid, tutte le prove scritte (la terza ci sarà solo per determinati indirizzi come l'Esabac, l'Esabac Techno e i licei internazionali) saranno a carattere nazionale, fati salvi gli istituti professionali di nuovo ordinamento. La seconda prova scritta sarà il 22 giugno e la terza, solo per gli indirizzi citati sopra, il 27 giugno dalle 8.30. L'aver effettuato tutte le ore dei PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, non sarà neanche quest'anno requisito di ammissione, ma saranno oggetto di colloquio qualora svolti. Le prove Invalsi, invece, saranno requisito per l'ammissione senza però concorrere alla valutazione.

Valditara: "Gli studenti vivano serenamente l'esame"

“L’esame di Stato – dichiara Giuseppe Valditara – è un momento importante nella vita di ogni studente. Si tratta di un passaggio simbolico fondamentale nel percorso di crescita di ciascuno, oltre a costituire il momento finale dell’intera esperienza scolastica, chiudendo un ciclo iniziato con la scuola primaria. A tutte le studentesse e gli studenti che si preparano a questo importante momento voglio assicurare che ho ben presente le tante difficoltà che sono stati costretti ad affrontare negli ultimi anni a causa dell’epidemia. In virtù di questo, nella scelta delle prove scritte e nello svolgimento del colloquio d’esame si terrà conto dell’eccezionalità del percorso scolastico affrontato nel triennio, valorizzando l’effettivo processo di apprendimento. Invito pertanto tutti gli studenti a vivere questo passaggio in maniera serena, consapevoli del loro impegno e degli sforzi fatti”.

Costarelli (Anp Lazio): "Prenderemo in considerazione il triennio Covid"

Un concetto confermato anche da Cristina Costarelli, presidente dell'associazione nazionale presidi del Lazio: "Si torna completamente alla normalità - commenta a RomaToday - ma si terrà in considerazione di quanto vissuto nel triennio della pandemia. Ci sarà una sola materia oggetto di esame nella seconda prova invece di due, perché siamo tutti consapevoli che il percorso scolastico non è stato normale. Poi possiamo discutere sull'opportunità di ripensare l'esame di maturità, ma per ora abbiamo questo che offre ampiamente la possibilità di valutare gli studenti".