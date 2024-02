È morto Ernesto Assante

Aveva da poco terminato una nuova avventura al Festival di Sanremo, l’ennesima di una lunga carriera. Poi, pochi giorni dopo aver festeggiato il compleanno, Ernesto Assante si è spento nella tarda serata del 25 febbraio all'Ospedale Umberto I di Roma, a soli 66 anni, a causa di un ictus. Giornalista, critico, blogger, scrittore, esperto di nuove tecnologie: Assante ha avuto una carriera ricca di soddisfazioni e di successi. La sua scomparsa lascia un vero e proprio vuoto nel panorama della critica musicale e non solo.

La vita

Nato a Napoli nel 1958, approda a Repubblica nel 1979 dove lavorava fino a pochi giorni fa. Famosa la sua amicizia con Gino Castaldo, critico musicale con il quale Assante ha spesso collaborato. Tutti i suoi colleghi lo ricordano per la grande capacità che aveva di vedere come le vicende sarebbero maturate. Repubblica racconta di un aneddoto secondo il quale Assante, con in mano un cellulare di prima generazione, diceva che un giorno sarebbe stato possibile vedere dei film su apparecchi del genere.

Collaborazioni

Nei decenni di attività giornalistica, Assante ha collaborato anche con tantissimi settimanali e, negli ultimi periodi, era curatore per l’Enciclopedia Italiana Treccani delle voci che riguardano la musica pop e rock. Ha lavorato anche con la televisione, come autore di diversi programmi al fianco di tantissimi volti celebri del piccolo schermo italiano: da Fabio Fazio, Fabrizio Frizzi, Eleonora Brigliadori, Renzo Arbore. Ha firmato anche la prima edizione del Pavarotti&Friends del 1992. Nel frattempo, è riuscito a non perdere mai d’occhio le opportunità della nuova tecnologie, sfruttandole al massimo per creare sempre contenuti all’avanguardia.