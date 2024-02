Epilessia, nelle scuole di Roma seimila insegnanti formati a gestire le crisi

Le scuole di Roma sono sempre più addestrate a gestire le crisi epilettiche degli studenti. Sono 130 gli istituti della Capitale e provincia che hanno aderito al progetto “La scuola non ha paura delle crisi” promosso dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. L’iniziativa, avviata nel 2016 in collaborazione con la Lega italiana contro l’Epilessia (Lice), ha permesso di formare seimila insegnanti, che ora sono in grado di gestire le crisi epilettiche che si verificano in classe. Il dato è stato presentato in occasione della Giornata mondiale dell’Epilessia del 12 febbraio.

L’epilessia in numeri

L’epilessia è una malattia neurologica che interessa in media l’1% della popolazione. I più colpiti sono i bambini: nel 60% dei casi, infatti, la malattia si manifesta entro i 13-14 anni, con possibili conseguenze negative sullo sviluppo psicomotorio e ricadute sul piano sociale. Circa il 90% delle crisi epilettiche dura meno di due minuti e richiede solo assistenza fisica, ma non interventi medici. Quando la crisi dura più a lungo, però, può essere necessaria l’assistenza in urgenza e il ricovero in centri di terapia intensiva. In queste situazioni, una somministrazione pronta e corretta dei farmaci può essere cruciale per interrompere la crisi ed evitare il ricovero, impedendo conseguenze gravi per il paziente.

Il progetto nelle scuole di Roma e provincia

Dall’avvio del progetto nelle scuole aderenti, 60 solo negli ultimi due anni, si sono registrate centinaia di crisi epilettiche, ma sono calate in maniera sensibile le chiamate al 112. Mentre il numero di accessi impropri al Pronto soccorso si è quasi azzerato. Il progetto del Bambino Gesù prevede incontri periodici nelle scuole con il personale sanitario specializzato (medici, infermieri, psicologi), ma anche esercitazioni pratiche e videotutorial che preparano i docenti ad affrontare nel modo corretto gli attacchi epilettici e a somministrare, quando necessario, i farmaci in modo da fermare la crisi. “Il progetto nelle scuole è stato concepito per offrire un sostegno mirato agli studenti affetti da epilessia coinvolgendo attivamente il personale infermieristico specializzato coordinato dal dottor Tommaso Renzetti - spiega Nicola Specchio, responsabile di Neurologia dell’epilessia e disturbi del movimento del Bambino Gesù -. Fin dalle prime edizioni, l’iniziativa ha ottenuto risultati al di sopra delle aspettative, contribuendo a creare un ambiente sicuro e inclusivo per i bambini e i ragazzi con questa patologia. I feedback positivi provenienti sia dai genitori che dalle scuole stesse confermano il ruolo del progetto nel migliorare la qualità della vita degli studenti e ci spingono a proseguire con il massimo impegno per coinvolgere un numero sempre maggiore di istituti”.

All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è attivo anche il Centro per l’Epilessia. Ogni anno vengono eseguite oltre 3600 prestazioni ambulatoriali e di Day Hospital e disposti circa 800 ricoveri ordinari per i trattamenti intensivi e gli interventi mirati. Il centro, membro della rete Ern (European Reference Network) dell’Unione Europea, denominata EpiCare e dedicata alle epilessie rare e complesse, offre la possibilità di accedere a cure sperimentali, a programmi di diagnostica avanzata in ambito genetico e a terapie chirurgiche per pazienti con epilessie resistenti ai farmaci.