Epifania a Roma, a piazza Navona una folla di romani ha assistito al volo della Befana

Nonostante il maltempo, con la pioggia che ha battuto Roma durante tutta la mattinata del 6 gennaio, diverse migliaia di persone hanno atteso l'arrivo della Befana a piazza Navona.

Il volo della Befana su piazza Navona

Una festa tra bancarelle ed eventi, con l'evento reso possibile dall'aiuto del Corpo dei Vigili del Fuoco. Come di consueto, la "vecchina" è arrivata planando sulla storica e iconica piazza nel pieno centro di Roma, meravigliando grandi e piccoli. L’evento è stato organizzato e gestito dai Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Protezione Civile.

"La gente ha voglia di cose semplici e di stare insieme - ha commentato a LaPresse l'assessora alle attività produttive e sicurezza, Monica Lucarelli - di allegria e leggerezza".

I vincitori della 30^ edizione di "Corri per la Befana"

Nelle stesse ore, al Parco degli Acquedotti è andata in scena la 30^ edizione della gara podistica "Corri per la Befana". Una competizione di 10,100 km che ha visto la partecipazione di circa 2.500 atleti. A organizzarla, l'Asd Roma Road Runners Club con il CSI di Roma, patrocinata dal VII municipio, Fidal Lazio e Parco regionale dell'Appia Antica. A tagliare per primo il traguardo tra gli uomini è stato Freedom Amaniel della X-Solid Sport Lab Asd in 31 minuti e 57 secondi. Secondo Martino De Nardi della Trieste Atletica in 32:03, sul gradino più basso del podio Daniele Marcelli (32:31). Tra le donne ha vinto Hanna Bergstrom in 37:31, dopo di lei Nataliya Tsyupka sempre della X-Solid Sport Lab Asd in 40:42, terza Beatrice Ondoli della GSBR in 41:08.