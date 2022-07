Enrico Brignano e Flora Canto sposi nella cornice della Posta Vecchia

Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati. L’attore e la conduttrice tv, entrambi romani, si sono giurati amore eterno in riva al mare, nella splendida cornice della ‘Posta Vecchia Hotel’ di Palo Laziale, a Ladispoli. I due stanno insieme dal 2014 e hanno due bambini, Martina nata nel 2017 e Nicolò di appena un anno. A testimoniare il loro amore, da parte della sposa, Tosca D’Aquino, attrice e comica napoletana. Il matrimonio è andato in scena nella giornata di sabato, 30 luglio.

È stato il sindaco della cittadina del litorale laziale, Alessandro Grando, ad officiare le nozze. Sul suo profilo facebook ha pubblicato uno scatto del matrimonio e gli auguri agli sposi: “Enrico Brignano e Flora Canto hanno scelto la splendida cornice della Posta Vecchia Hotel, a Ladispoli, per celebrare il loro matrimonio. È stata una cerimonia emozionante e suggestiva, durante la quale ho rivolto agli sposi i più sinceri auguri a nome della nostra città. Evviva gli sposi”.

Dopo il divorzio dalla ballerina Bianca Pazzaglia, avvenuto del 2013, Enrico Brignano – 56 anni - ha incontrato Flora Canto e poco dopo hanno iniziato la loro storia d’amore. Lui attore di cinema e teatro è entrato nelle case degli italiani con il ruolo di ‘Giacinto’ in ‘Un medico in famiglia’ e ‘I Cesaroni’ per dedicarsi poi alla sua vera passione: il teatro. Flora Canto, 39 anni, è stata tronista alla trasmissione ‘Uomini e donne’ ma i telespettatori l’avevano già conosciuta durante il ‘Grande Fratello’ per essere la fidanzata di Filippo Bisceglia, lasciata poi per Simona Salvemini. Canto ha studiato recitazione, ha condotto insieme a Davide Mengacci ‘Ricette all’italiana’ e da sola ‘Fatto da mamma’, un programma in onda su Rai Due in cui lei, incinta del secondo bambino, cucinava in compagnia di mamme vip. Enrico Brignano e Flora Canto hanno, inoltre, recitato insieme in alcune commedie e in ‘Un’ora sola ti vorrei’.