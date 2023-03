Giornata Mondiale dell'endometriosi, Rocca: "Ancora pochi gli investimenti per la ricerca"

Un problema che colpisce le donne da sempre ma solo negli ultimi anni è diventato materia di dibattito e sensibilizzazione. La Giornata Mondiale dell’endometriosi, istituita nel 2014, è stata pensata per porre l'attenzione su una malattia, che, in alcuni casi, può essere fortemente invalidante per le donne che ne soffrono. Per questo, ogni 28 marzo, si celebra questo appuntamento, soprattutto per ricordare come combattere questo disturbo e promuovere iniziative di raccolta fondi a favore della ricerca.

I numeri

Secondo i dati del ministero della Salute, in Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva mentre donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce di età più basse. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna.

Pochi investimenti

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha voluto ricordare, in una nota, la Giornata Mondiale dell’endometriosi, per porre l’attenzione “su una malattia fortemente invalidante per le circa 3 milioni di donne italiane che ne soffrono”. Nonostante l’ampia diffusione della patologia, secondo il governatore laziale “si investe troppo poco nella ricerca e nella cura”.

Per questi motivi, ha spiegato Rocca, “le terapie per l’endometriosi finalmente sono state inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza – LEA, nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, riconoscendo così il diritto all’esenzione per alcune prestazioni specialistiche. La Regione Lazio e l’assessorato alla salute lavoreranno per giungere ad una diagnosi sempre più precoce, offrendo alle donne tutte quelle cure specialistiche che ne allevino, il più possibile, le sofferenze”.

Sensibilizzazione

Tante sono le iniziative per celebrare questa particolare giornata. Il municipio IX di Roma ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione sull’endometriosi promossa dall’associazione A.L.I.C.E. Odv. La Nuvola e il Palazzo della Civiltà Italiana, edifici simbolo del municipio, verranno illuminati di giallo, colore di riferimento della lotta alla patologia. Ha sposato l’iniziativa anche il XIII municipio mentre, nei mesi passati, il comune di Fiumicino ha inaugurato una panchina gialla di sostegno alle donne affette da endometriosi.